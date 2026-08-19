Este miércoles 19 de agosto, se aprobó la designación de Yenifer Paredes Navarro (Juntos por el Perú) como nueva presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados del Congreso.

Según informaciones, la decisión se tomó por unanimidad. Complementan el grupo de trabajo Raúl Camargo Porta (OBRAS) como vicepresidente y Milagros Santana Vera (Partido del Buen Gobierno) como secretaria.

La llegada de Paredes Navarro —sobrina de Pedro Castillo y considerada como una hija para el expresidente recluido— al liderazgo de la Comisión de Energía y Minas se da en un contexto donde se espera el debate sobre la reforma que permita avanzar en la formalización minera y eliminar el REINFO, así como el debate de una eventual ley de pequeña minería y minería artesanal (MAPE).

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No obstante, no debe pasarse por alto que Yenifer Paredes carga con antecedentes judiciales vinculados al caso Anguía, donde se le atribuyeron presuntos delitos por organización criminal y lavado de activos.

Otros temas relevantes en la agenda de Energía y Minas del Congreso son la masificación del gas natural, la redistribución del canon y regalías mineras, así como los conflictos sociales y procesos de consulta previa ante la vocación del Ejecutivo de destrabar proyectos mineros.