Yenifer Paredes, nueva presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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Este miércoles 19 de agosto, se aprobó la designación de Yenifer Paredes Navarro (Juntos por el Perú) como nueva presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados del Congreso.

Según informaciones, la decisión se tomó por unanimidad. Complementan el grupo de trabajo Raúl Camargo Porta (OBRAS) como vicepresidente y Milagros Santana Vera (Partido del Buen Gobierno) como secretaria.

La llegada de Paredes Navarro —sobrina de Pedro Castillo y considerada como una hija para el expresidente recluido— al liderazgo de la Comisión de Energía y Minas se da en un contexto donde

No obstante, no debe pasarse por alto que , donde se le atribuyeron presuntos delitos por organización criminal y lavado de activos.

Otros temas relevantes en la agenda de Energía y Minas del Congreso son la masificación del gas natural, la redistribución del canon y regalías mineras, así como

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