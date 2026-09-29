La minería de oro es fundamental para la economía de Nicaragua.
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Financial Times
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En los últimos tres años, Nicaragua ha otorgado concesiones mineras que abarcan más de una décima parte de su territorio a compañías chinas, ampliando la presencia de Beijing en el país rico en oro mientras compite con Washington por influencia.

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