La autocracia centroamericana ha otorgado 80 concesiones — que en conjunto abarcan un territorio aproximadamente del tamaño de Irlanda del Norte — a empresas mineras chinas desde 2023, según un análisis del Financial Times (FT) basado en datos del gobierno.

Las concesiones fortalecen la relación de China con su socio más cercano en la región, en un momento en que Estados Unidos está ampliando su alcance en la minería en el extranjero y reclamando el dominio del hemisferio occidental bajo la llamada “Doctrina Donroe” de Donald Trump.

Para el dictador nicaragüense Daniel Ortega, las concesiones mineras forman parte de proyectos diseñados para ganarse el favor de Beijing, entre los que se incluyen puertos en sus costas del Pacífico y del Atlántico, así como una importante remodelación aeroportuaria.

Si bien algunas figuras del régimen de Ortega han estado sujetas a sanciones de EE.UU. desde 2017, China dice que su asociación con Nicaragua ha experimentado un “enorme desarrollo” desde que restablecieron las relaciones bilaterales en 2021.

Mientras tanto, Nicaragua ha recibido más de US$ 1,000 millones en financiamiento chino para proyectos de infraestructura, energía y telecomunicaciones, y el país centroamericano ha apoyado firmemente la política exterior de Beijing. Anteriormente era uno de los 15 países del mundo que reconocían a Taiwán, pero dejó de hacerlo en 2021.

Camiseta con la imagen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante la celebración en Managua del 47 aniversario de la revolución, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ STR

“Cada lado le da al otro lo que necesita”, dijo Javier Meléndez , director del grupo de expertos centroamericano Expediente Abierto.

Esta relación ha sido un bálsamo para Ortega, quien ha gobernado Nicaragua durante 30 de los últimos 50 años y enfrenta un creciente aislamiento internacional. EE.UU. impuso por primera vez sanciones por su represión interna en 2017 y presionó a las instituciones globales para que dejaran de otorgar préstamos a Managua, un vacío que Beijing ha ayudado a llenar con acuerdos de financiamiento.

Desde 2023, 16 compañías chinas, en su mayoría pequeñas y medianas, han obtenido más concesiones nuevas que todas las demás empresas mineras juntas, según datos del gobierno nicaragüense. Las licencias, que no se limitan a metales o minerales específicos, abarcan la exploración y el desarrollo de 1.4 millones de hectáreas, lo que equivale al 11% del país.

Las tierras de Nicaragua son “muy prometedoras, particularmente por el oro y, en cierta medida, por el cobre”, por lo que “hay mucho en juego” allí en la carrera mundial por los recursos, dijo un ejecutivo minero occidental que ha trabajado en el país. China es el mayor productor de oro del mundo y considera que el metal precioso es altamente estratégico debido a su papel como activo de reserva de los bancos centrales.

“China está comprando activos de oro en el extranjero a gran escala”, dijo la analista de BMO Helen Amos , quien estima que Beijing ha realizado alrededor de US$ 18,000 millones en transacciones públicas en el extranjero relacionadas con el metal precioso desde 2004. Sin embargo, los esfuerzos de sus compañías por expandirse a menudo han encontrado resistencia.

Las organizaciones sin fines de lucro nicaragüenses expresan su preocupación por la reputación de las empresas mineras chinas por sus bajos estándares ambientales, especialmente dado que Ortega también ha desmantelado las medidas de protección de su país. Sin las garantías adecuadas, la minería de oro puede causar daños debido al uso de arsénico o mercurio para procesar el mineral.

En el 2018 miles de estudiantes marcharon exigiendo la renuncia de Daniel Ortega. El régimen sandinista respondió con una violenta represión que acabó con la vida de unas 320 personas. AFP

“El desmantelamiento del sistema jurídico ambiental ocurrió en paralelo a la llegada de las compañías mineras chinas”, señaló Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, una organización ambiental nicaragüense sin fines de lucro. Señaló que algunas concesiones también incluyen tierras indígenas y reservas protegidas.

La minería de oro es fundamental para la economía de Nicaragua, ya que representó más de una quinta parte de las exportaciones el año pasado. La consultora de investigación Metals Focus estima que el país cuenta con alrededor de 250 toneladas de recursos auríferos en el subsuelo.

El país resulta particularmente atractivo para algunas empresas mineras por ser “un Estado completamente totalitario” que puede restringir las protestas por la contaminación o los derechos laborales, señaló Christopher Sabatini, del grupo de expertos Chatham House. “Hay más yacimientos de oro en lugares como Perú, pero Nicaragua representa un socio dócil”.

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Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. le dijo al FT que supervisa de cerca la actividad china en Nicaragua, incluso en el sector minero, donde ha sancionado a entidades por facilitar la corrupción y la represión. La estrategia de la administración Trump “deja claro que les negaremos a los competidores de fuera del hemisferio la capacidad de afianzarse o controlar activos estratégicos en nuestra región”, señaló un comunicado del departamento.

Un ejecutivo de una compañía minera occidental señaló que se produjo un cambio notable después de que ambos países restablecieran sus relaciones, ya que los hoteles en Nicaragua estaban cada vez más “ocupados por chinos y rusos” y no se otorgaban licencias a compañías que no fueran chinas.

Sólo otra empresa extranjera ha obtenido concesiones significativas durante ese período: la firma británica Metals Exploration, de la que es copropietario el desarrollador Nick Candy , tesorero del partido de derecha Reform UK.

Los mayores productores de oro en Nicaragua son compañías occidentales, entre ellas las canadienses Equinox Gold y Mako Mining, además de la colombiana Hemco, pero no han recibido nuevas concesiones significativas en los últimos años.

Las compañías chinas están involucradas en proyectos de infraestructura, entre ellos una modernización de US$ 500 millones del aeropuerto de Punta Huete — que en la Guerra Fría fue utilizado por aviones soviéticos — cerca de la capital, Managua, y también una importante autopista.

Mientras EE.UU. intenta frenar la influencia de Beijing en el Canal de Panamá, las compañías chinas también están trabajando en puertos en ambas costas de Nicaragua.

Evan Ellis , profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de EE.UU., señaló que la relación entre China y Nicaragua “genera preocupaciones estratégicas que EE.UU. debe tener en cuenta” en caso de que alguna vez entre en guerra contra la nación asiática.

El embajador de China en el país le dijo recientemente al jefe de las Fuerzas Armadas de Nicaragua que la cooperación militar era una “parte importante” de las relaciones entre China y Nicaragua.

Laureano Ortega, hijo de Ortega, a quien Washington sancionó en 2019, se ha convertido en una figura clave en el giro hacia China y en el principal interlocutor entre el sector minero y el gobierno, según indicaron varias personas familiarizadas con el asunto.

Mientras que EE.UU. ha amenazado con tomar nuevas medidas ante los cambios constitucionales de Ortega para impedir que los opositores se presenten a las elecciones, China dijo que “desarrollará relaciones amistosas con Nicaragua y otros países sobre la base del respeto mutuo y la cooperación en la que todos salgan ganando”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China señaló que no tenía conocimiento de los detalles de las licencias mineras, pero que alienta a las compañías chinas en el extranjero a cooperar para lograr “resultados beneficiosos para ambas partes. Nos oponemos firmemente a cualquier intento de politizar la cooperación comercial normal o de extender en exceso el concepto de seguridad”, dijo.

Escrito por Christine Murray, Camilla Hodgson, Janina Conboye y Aditi Bhandari