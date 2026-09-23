Canal de Panamá. (Foto: AFP)
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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió este martes a la ONU ayuda para construir un embalse que garantice la operación del canal por donde pasa 5% del comercio marítimo mundial, aduciendo el impacto del cambio climático.

Debido a ello, las autoridades redujeron el tránsito diario de buques de 36 a 32 y no descartan disminuirlo aun más.

El canal es una “vía estratégica para el mundo libre” que “sufre las consecuencias del cambio climático”, dijo Mulino al intervenir en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Canal de Panamá. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
Canal de Panamá. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

Al resaltar que el embalse constituye una “obra millonaria” que dará certeza al comercio, el mandatario recordó que la comunidad internacional financia iniciativas de otros países para reducir las emisiones de carbono, responsables del calentamiento global.

“Es tarea también de las Naciones Unidas apoyar proyectos responsables social y ambientalmente que representan progreso”, añadió.

Las autoridades panameñas estiman que el embalse de Río Indio costará unos US$ 1,600 millones y las obras comenzarán en el 2028.

El proyecto prevé el desplazamiento de unas 2,000 personas, cuyas tierras serán inundadas, por lo que algunos habitantes y ambientalistas se oponen.

sostuvo Mulino.

Con información de AFP

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