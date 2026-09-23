BHP Group suspendió todas las operaciones mineras en su gigantesco complejo de cobre Escondida, en Chile, después de que un trabajador muriera en un accidente el miércoles.

El empleado murió mientras realizaba labores de mantenimiento en el área de la mina, informó Escondida en un comunicado, sin entregar más detalles. La compañía notificó a las autoridades y abrió una investigación sobre la causa.

“Todas las actividades operativas en la mina están suspendidas”, señaló la empresa.

Cualquier paralización prolongada en la mayor mina de cobre del mundo amenazaría con restringir aún más los suministros globales en momentos en que la producción minera ya enfrenta dificultades para satisfacer la demanda. No obstante, una paralización en el área de la mina sugiere que las plantas de procesamiento podrían seguir operando, aunque la compañía no lo especificó.

El accidente también se produce en un momento delicado para las relaciones laborales en la mina. Los líderes de un sindicato que representa a más de 1,000 supervisores y staff —alrededor de una cuarta parte de la dotación directa de la mina— llamaron a sus miembros a rechazar la última oferta salarial de BHP y aprobar una huelga en una votación programada para los días 28, 29 y 30 de septiembre.