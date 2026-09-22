La canadiense King Copper Discovery, minera junior de exploración, amplió su presencia en el sur del Perú. A través de su subsidiaria local, Aurora Copper Peru SAC, obtuvo nuevas concesiones alrededor de su proyecto de cobre Colquemayo (Moquegua), con la mira en convertirlo en un distrito con más de un depósito.

Se trata de ocho concesiones que suman unas 7,170 hectáreas, contiguas al norte del proyecto. Con ellas, la superficie de la compañía pasa de cerca de 6,600 a unas 13,770 hectáreas, algo más del doble.

Según la empresa, las áreas se identificaron tras revisar datos históricos e imágenes satelitales, y registran anomalías geoquímicas de oro, cobre y molibdeno, con rasgos geológicos similares a los del núcleo del proyecto. Sobre esa base, la gerencia sostiene que Colquemayo podría albergar varios pórfidos, depósitos de cobre asociados a intrusiones de roca.

Minera canadiense busca en el sur peruano su propio distrito Vicuña

Como referencia, la compañía toma el Distrito de Vicuña, en la frontera entre Chile y Argentina, que agrupa varios pórfidos, entre ellos Filo del Sol y Josemaría.

“El extenso trabajo técnico realizado hasta la fecha ha mejorado significativamente nuestra comprensión del sistema en general y ha reforzado nuestra convicción de que Colquemayo tiene el potencial de albergar múltiples sistemas de pórfido”, señaló Jonathan Richards, director ejecutivo de King Copper.

“La obtención de concesiones mineras adicionales en torno al área central del proyecto fue el siguiente paso lógico que fortalece nuestra posición en todo el distrito, mejorando las oportunidades a largo plazo en Colquemayo”, añadió.

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King Copper a la espera de adjudicar contrato de perforación

La ampliación llega después de que la compañía obtuviera la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Colquemayo. El permiso autoriza hasta 36,010 metros de perforación diamantina desde 40 plataformas y hasta 59 pozos, dentro del área de 6,600 hectáreas. La empresa afirma que el programa está totalmente financiado, aunque no detalló el monto.

King Copper indicó que está en proceso de adjudicar el contrato de perforación. Los primeros sondeos partirán de las intersecciones más altas de cobre, oro y plata registradas, entre ellas las del sondeo 36 en el objetivo Amata-Cairani.

También se explorará en profundidad zonas como Coripuquio, donde los datos espectrales y la presencia de vetas tipo pórfido sugieren cercanía a una intrusión. A ambos se suman otros cuatro objetivos definidos como prioritarios.

Antecedentes exploratorio de Colquemayo

El proyecto Colquemayo, en el cual King Copper Discovery Corp., comprende 6,600 hectáreas con mineralización de cobre, oro y plata alojada en sistemas epitermales de alta sulfuración. Estos sistemas se desarrollan en brechas hidrotermales y freatomagmáticas emplazadas en rocas volcánicas andesíticas del Mioceno al Plioceno.

Entre los resultados históricos más relevantes, reportados en julio de 2024, destaca una intersección de 237.3 metroscon leyes promedio de 2.4% de cobre, 0.08 g/t de oro y 10 g/t de plata, que incluye 161.2 metros con 3.4% de cobre y tramos de hasta 31.3 metros con 14.8% de cobre.

En julio de 2024, Turmalina Metals —hoy King Copper Discovery Corp.— anunció la firma de un acuerdo de opción con Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., mediante su subsidiaria Aurora Copper Perú, para adquirir el 100% del proyecto Colquemayo.

DATO.