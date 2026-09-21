Excellon Resources viene avanzando con la reactivación de Mallay, operación polimetálica ubicada en la provincia de Oyón, Lima. (Foto: Archivo)
Excellon Resources viene avanzando con la reactivación de Mallay, operación polimetálica ubicada en la provincia de Oyón, Lima. (Foto: Archivo)
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Redacción Gestión
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reportó su mejor resultado de perforación hasta ahora en su , en Lima, con un intervalo de 5 metros que contiene 255 gramos de por tonelada, además de y . Dentro de este intervalo, la compañía identificó un tramo de 3.4 metros con una ley de 290 g/t de plata.

El intervalo de 5 metros registró 2.39% de zinc y 3.02% de plomo, mientras que el tramo de 3.4 metros alcanzó 3.43% de zinc y 4.33% de plomo. El resultado corresponde a la , denominada “Zona del Muro”, una de las zonas mineralizadas de Mallay, y representa la mayor ley reportada hasta ahora por la compañía en esta veta.

Nuevas zonas de mineralización

Los resultados corresponden a 15 perforaciones que sumaron aproximadamente 4,400 metros. Con este avance, Excellon acumula alrededor de 9,000 metros perforados en Mallay como parte de su programa de exploración.

La operación Mallay retomó sus actividades este año y . La compañía mantiene en paralelo un programa de perforación para evaluar la continuidad y el potencial de mineralización en el yacimiento.

Además del resultado de mayor ley, identificó mineralización de plata, plomo y zinc a ambos lados de la veta Isguiz que no está incluida en la actual estimación de recursos de Mallay. Estas zonas se encuentran junto a áreas cuyo desarrollo ya está contemplado por la compañía.

Las nuevas perforaciones en Mallay identificaron mineralización de plata, zinc y plomo en zonas que aún no forman parte de la estimación de recursos de la operación. (Foto: Archivo)
Las nuevas perforaciones en Mallay identificaron mineralización de plata, zinc y plomo en zonas que aún no forman parte de la estimación de recursos de la operación. (Foto: Archivo)

Excellon señaló que evaluará esta mineralización para determinar su potencial de cara a futuras actualizaciones de sus modelos geológicos y de recursos. El hallazgo todavía no implica un aumento de los recursos de Mallay, ya que se requiere continuar con la perforación y evaluación de estas zonas.

Es igualmente importante que estamos encontrando mineralización adicional de plata, plomo y zinc fuera de nuestros recursos actuales y junto a zonas cuyo desarrollo ya tenemos previsto”, señaló Shawn Howarth, presidente y CEO de Excellon Resources.

Los resultados también respaldan los trabajos que la compañía viene realizando para avanzar hacia zonas más profundas de . Excellon está rehabilitando accesos hacia estas áreas y prevé utilizar la información obtenida mediante las perforaciones para actualizar su planificación de desarrollo y explotación.

Excellon continuará además con la exploración de objetivos alrededor de la mineralización conocida, con perforaciones adicionales previstas durante los próximos meses para determinar la continuidad y el potencial de estas zonas.

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