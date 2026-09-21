Uso de celulares en colegios. (Foto referencial: Freepik)
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Redacción Gestión
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El Gobierno de México anunció este lunes un acuerdo nacional para restringir el uso de teléfonos celulares y otras pantallas en las escuelas primarias y secundarias del país a partir del próximo 3 de noviembre, tras obtener el respaldo unánime de las autoridades educativas de los 32 estados.

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La medida establece que los alumnos podrán llevar sus teléfonos celulares a las instituciones educativas, pero deberán mantenerlos guardados durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos, salvo situaciones de emergencia o circunstancias particulares.

“Lo pueden tener guardado en su mochila, pero ni en las clases ni en el recreo se pueden usar los celulares”, explicó la mandataria.

La medida surtirá efecto el 3 de noviembre

Para el nivel medio superior, cada plantel deberá acordar las restricciones necesarias para garantizar un uso responsable y con fines pedagógicos, mientras que las universidades podrán establecer sus propias políticas para promover una ciudadanía digital responsable.

Delgado señaló que la decisión se tomó después de meses de consultas, foros regionales y discusiones con especialistas sobre los efectos del uso excesivo de pantallas y redes sociales en menores.

“El 81% dijo, ‘Sí, tenemos que hacer algo.’ Porque la irrupción de las pantallas, de los celulares en las aulas ha tenido un impacto que no necesariamente es favorable”, afirmó el funcionario sobre una consulta en la que, según el Gobierno, participaron más de medio millón de docentes.

Prohibición de celulares en colegios. (Foto: BERTRAND GUAY / AFP)
Prohibición de celulares en colegios. (Foto: BERTRAND GUAY / AFP)

Lo que busca la implementación de la decisión

Hasta ahora, México no contaba con una normativa nacional específica sobre el uso de celulares dentro de los centros educativos y las reglas dependían de cada plantel, según el perfil sobre el país elaborado por la Unesco.

La decisión mexicana se suma a una tendencia internacional para limitar estos dispositivos en las aulas.

El organismo ha advertido que la tecnología puede favorecer el aprendizaje, pero recomienda utilizar teléfonos inteligentes en las aulas únicamente cuando contribuyan claramente a los objetivos educativos.

“El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas, que particularmente vinculado con las redes sociales puede tener impactos muy negativos”, sostuvo Sheinbaum.

Con información de EFE

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