El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que este mes de setiembre ordenará el bloqueo de un total de 300,000 equipos móviles que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que están vinculados a personas que anteriormente usaron celulares con IMEI alterado.

El bloqueo se realizará en tres etapas y con la misma cantidad en cada fecha. Hoy, martes 15 de setiembre, se iniciará con el bloqueo de los primeros 100,000 celulares, y continuará con los restantes el 22 y 29 de setiembre.

A través de esta medida, que busca combatir el comercio ilegal de equipos terminales móviles, ya se estarían bloqueando más de 2.7 millones de celulares entre enero y setiembre de 2026, y 5.3 millones desde abril de 2025.

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Osiptel. (Foto: Osiptel)

¿Cómo será el bloqueo?

Para realizar el bloqueo, el sistema Renteseg envía a las empresas operadoras la orden de bloqueo de estos equipos, que están vinculados con personas reincidentes en el uso de celulares con IMEI alterados.

Luego de recibida la comunicación, las empresas operadoras tienen un plazo de dos días hábiles para informar a sus abonados a través de mensajes de texto (SMS) que el bloqueo se ejecutará como máximo dentro de ese mismo periodo. Y, en caso los usuarios no estén de acuerdo con el bloqueo, deben tramitar el registro de su equipo.

Si el equipo fue adquirido en el país, los usuarios deberán exigir a la empresa que les vendió el dispositivo que lo registre en la lista blanca del Renteseg. Para el caso de los celulares adquiridos en el extranjero para uso personal, deberán acudir a la empresa operadora que les brinda el servicio móvil para solicitar el registro respectivo.