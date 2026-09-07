Portabilidad móvil. (Foto: Osiptel)
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Redacción Gestión
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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que , lo que representó un crecimiento de 3.03% respecto al número de portaciones registradas en julio (550,450).

De acuerdo con la información proporcionada por el Administrador de Base de Datos Centralizada de Portabilidad (ABDCP),

Este incremento fue impulsado por el crecimiento de las portaciones del segmento pospago, sumando 451,029 portaciones, lo que representó el 79.53% del total. Por su parte, en agosto, el segmento prepago registró un poco más de 112,000 portaciones.

Portabilidad móvil.
Portabilidad móvil.

Resultados por operador

d:

  • Claro lideró el mercado con un saldo positivo de 39,755 líneas (recibió 200,899 y perdió 161,144).
  • Entel logró un saldo positivo de 9,462 líneas (recibió 153,187 y perdió 143,725).
  • Guinea Mobile obtuvo un saldo a favor de 34 líneas (recibió 180 y perdió 146).
  • Movistar cerró con un saldo negativo de 22,416 líneas (recibió 97,126 y perdió 119,542).
  • Bitel registró el menor desempeño con un saldo negativo de 26,836 líneas (recibió 115,758 y perdió 142,594).

Es un procedimiento gratuito que se efectúa en menos de 24 horas. La portación se hace efectiva entre las 00:00 y las 03:00 horas del día siguiente de presentada la solicitud de portabilidad.

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