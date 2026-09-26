Mediante la Resolución SBS Nº 02356-2026, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP declaró el sometimiento a régimen de intervención de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop Ltda., debido a que incurrió en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, luego de registrar un patrimonio contable negativo de S/ 1.96 millones al 31 de marzo del 2026.

La situación se originó luego de que la SBS solicitara a la empresa reconocer una provisión por US$ 654,099, equivalente a S/ 2.28 millones, correspondiente a litigios y demandas.

Este ajuste contable llevó a la cooperativa a reportar patrimonio negativo y motivó que la entidad supervisora le exigiera adoptar medidas concretas para fortalecer su posición patrimonial y reponer íntegramente la pérdida.

La SBS otorgó inicialmente un plazo para acreditar el fortalecimiento patrimonial y posteriormente lo prorrogó hasta en tres oportunidades. En respuesta, Financoop presentó el 28 de agosto un Plan de Fortalecimiento Patrimonial que contemplaba aportes extraordinarios al capital social por S/ 5 millones en tramos de S/ 3 y S/ 2 millones, los cuales debían materializarse a más tardar el 7 de setiembre.

Sin embargo, el 7 de setiembre la cooperativa informó que había suspendido el aporte de S/ 2 millones y que el desembolso de los S/ 3 millones estaba sujeto a la materialización de un derecho de cobro.

SBS. (Foto: GEC)

Financoop solicitó entonces 30 días hábiles adicionales para concretar los aportes, pedido que fue rechazado por la SBS debido a que no había acreditado la ejecución del fortalecimiento patrimonial dentro del plazo establecido.

Ante ello, la SBS determinó que la cooperativa no había acreditado la reposición íntegra de la pérdida patrimonial ni la reversión de su patrimonio negativo. Según la resolución, esta situación evidenció la pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, configurándose la causal legal para someterla a régimen de intervención.

Plazos

El régimen tendrá una duración máxima de 45 días calendario. Durante este periodo se suspenderán las operaciones de Financoop y se determinará su patrimonio real. La SBS designó como interventora principal a Silvia Patricia Claro Silvano y como interventora alterna a July Jormerih Salguero Consuelo, quienes asumirán las facultades necesarias para conducir el proceso y realizar, de corresponder, acciones de cobranza, pagos y operaciones destinadas a la administración de la cooperativa.

Asimismo, durante la intervención se restringirán determinadas acciones contra Financoop, como iniciar procesos judiciales o administrativos para cobrar acreencias, ejecutar resoluciones judiciales, constituir gravámenes o medidas cautelares sobre sus bienes y efectuar pagos o compensaciones con fondos de la cooperativa en poder de terceros.

La SBS también convocará a una Asamblea General dentro de los primeros 10 días calendario desde el inicio de la intervención.