Comunidad Andina. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Para participar en estas actividades, el Gobierno autorizó el viaje del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, a la capital ecuatoriana del 29 de setiembre al 1 de octubre, según la , publicada hoy en El Peruano.

Valencia participará en la 167 Reunión Extraordinaria de la Comisión de la Comunidad Andina y en la LVIII Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) Ampliado.

(Foto: Comunidad Andina)
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En estos encuentros se abordarán, entre otros asuntos, la aprobación de una decisión sobre el ingreso, permanencia y salida temporal de vehículos de uso privado de turistas y el estado del proyecto Intercom, plataforma para el intercambio de información y documentos digitales de comercio exterior.

Durante la ausencia de Valencia, el despacho de Comercio Exterior y Turismo estará a cargo del ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

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