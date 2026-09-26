El Perú asumirá próximamente la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) para el periodo 2026-2027, durante una ceremonia que se realizará en Quito, Ecuador, en el marco de las reuniones de los principales órganos del bloque de integración.

Para participar en estas actividades, el Gobierno autorizó el viaje del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, a la capital ecuatoriana del 29 de setiembre al 1 de octubre, según la Resolución Suprema N° 283-2026-PCM, publicada hoy en El Peruano.

Valencia participará en la 167 Reunión Extraordinaria de la Comisión de la Comunidad Andina y en la LVIII Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) Ampliado.

(Foto: Comunidad Andina)

En estos encuentros se abordarán, entre otros asuntos, la aprobación de una decisión sobre el ingreso, permanencia y salida temporal de vehículos de uso privado de turistas y el estado del proyecto Intercom, plataforma para el intercambio de información y documentos digitales de comercio exterior.

Asimismo, en el marco de las reuniones se presentará el informe de gestión de la Presidencia Pro Tempore ecuatoriana y se revisará el avance de las actividades de cooperación aprobadas por los órganos andinos. Valencia presentará además el plan de trabajo del Perú para el periodo en que ejercerá la presidencia del bloque.

Durante la ausencia de Valencia, el despacho de Comercio Exterior y Turismo estará a cargo del ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.