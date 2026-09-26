Estrecho de Ormuz. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que ha rechazado el plan de siete días presentado por Irán para reabrir el paso marítimo por el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra.

el Marine One.

A pesar del bloqueo del estrecho, Trump dijo que Estados Unidos tiene “el control total” de Ormuz y que cada día fluyen por la vía “cantidades masivas” de petróleo, 29 barcos la noche pasada.

“Quieren hacer un acuerdo, lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable”, apuntó.

Según Araqchí, la reapertura de Ormuz se produciría en el sexto día de la implementación del plan, después de que Washington implementara una serie de medidas durante los primeros cinco días.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (Alex WROBLEWSKI / AFP)

El plan contempla, entre otras medidas, un alto el fuego de siete días en Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán, el fin de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de activos iraníes congelados.

Araqchí explicó que Teherán trasladó a Washington la propuesta a través de Catar, uno de los mediadores del conflicto, y planteó que podrá salir adelante si “la parte estadounidense se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo”.

Con información de EFE

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