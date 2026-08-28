El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este jueves en su red Truth Social un mapa del estrecho de Ormuz como “nuevo” territorio estadounidense, en vísperas de que se cumplan seis meses del inicio de la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Junto a las banderas de Puerto Rico, los Estados Federados de Micronesia y las Islas Marshall, entre otras, el mandatario añadió el estratégico paso marítimo de gas y petróleo mundial ubicado en Oriente Medio sobre el que ya había advertido que pretendía quedárselo y declararlo territorio de Estados Unidos.

Teherán insiste en que no reabrirá la importante vía marítima hasta que Estados Unidos cumpla con los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, y se niega a negociar hasta entonces, al menos en público, con un tono de desafío ante Washington.

Estrecho de Ormuz.

El Ejército de EE.UU. asegura que el estrecho está desminado y abierto

El día de ayer, el Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) declaró abierto el estrecho de Ormuz en Oriente Medio después de que las fuerzas estadounidenses despejaran de minas la vía marítima, ante la ausencia de negociaciones y en medio de las tensiones diplomáticas para encontrar una solución al conflicto entre Irán y el Gobierno de Donald Trump.

“Las rutas de tránsito internacionales y reconocidas en el estrecho están libres de minas marinas iraníes gracias a la increíble labor de las Fuerzas Armadas”, declaró en un video el comandante del Centcom, almirante Brad Cooper, sobre una actualización operativa, en vísperas de cumplirse seis meses de guerra.

“Hemos logrado despejar las minas marinas de las rutas de navegación internacional del estrecho, colocadas hace meses por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, añadió y describió las circunstancias de las operaciones como “desafiantes y peligrosas, por decir algo (..) pero logramos completar la tarea”, manifestó el militar.

“Ningún barco ha entrado ni salido de un puerto iraní”

Según dijo Cooper, más de veinte buques de guerra y cientos de aeronaves participaron en las operaciones en el estrecho de Ormuz y unos 50,000 efectivos están ejecutando un bloqueo contra Irán al impedir que exporte petróleo desde sus puertos.

“Ningún barco ha entrado ni salido de un puerto iraní sin nuestro permiso, y solo hemos permitido el paso de embarcaciones por razones humanitarias”, aseguró.

Trump anunció el martes que el estratégico paso para el comercio de gas y petróleo mundial había sido desminado pero Irán se apresuró a desmentirlo e insistió en que solo reabrirá Ormuz si Washington cumple con sus condiciones.

Con información de EFE

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