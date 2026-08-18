Estrecho de Ormuz. (Foto: Difusión)
Estrecho de Ormuz. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este martes en denominar al estrecho de Ormuz como “nuevo territorio estadounidense”, al postear una fotografía en su red social Truth Social con esta denominación.

Ya el pasado viernes Trump aseguró que planteaba incorporar el estrecho de Ormuz como “territorio de Estados Unidos” tras “derrotar a Irán”, elevando el tono contra Teherán mientras sus negociaciones siguen estancadas y ya ha vencido el plazo del alto el fuego pactado en junio.

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase”, declaró Trump entonces en un mítin político en Long Island (Nueva York).

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (EFE/EPA/Aaron Schwartz)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (EFE/EPA/Aaron Schwartz)

“EE.UU. tiene el control total de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!"

“Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!“, escribió el miércoles pasado Trump en su red Truth Social, asegurando que “no hay nada que Irán pueda hacer al respecto”.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en el mayor punto de tensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Con información de EFE

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