Irán. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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El portavoz catarí del Ministerio de Exteriores, Majed al Ansari, aseguró este martes que espera que Teherán y Mascate lleguen a un acuerdo para la navegación en el estrecho de Ormuz, el principal punto de fricción desde la guerra en Irán, para reanudar las negociaciones con Estados Unidos para un alto el fuego.

”, afirmó en una rueda de prensa en Doha.

Indicó que la atención de Catar como mediador se centra en “retomar el memorando de entendimiento” rubricado entre Estados Unidos e Irán el pasado junio, pero posteriormente roto, y en “reanudar las negociaciones entre ambas partes”.

Una mujer pasa junto a un mural que representa al difunto líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en la plaza Valiasr, en el centro de Teherán, el 8 de agosto de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP
Una mujer pasa junto a un mural que representa al difunto líder supremo de Irán, Ali Khamenei, en la plaza Valiasr, en el centro de Teherán, el 8 de agosto de 2026. Foto: ATTA KENARE / AFP

Irán cerró el paso por Ormuz desde mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que la República Islámica respondió también atacando objetivos de EE.UU. en países de Oriente Medio.

Teherán, que sigue negociado con Omán -país ribereño al estrecho de Ormuz-, insiste en mantener el control del estrecho y cobrar a los buques que lo crucen unas tasas por servicios marítimos, de seguridad y medioambientales, algo a lo que Estados Unidos se niega.

Con información de EFE

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