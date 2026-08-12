El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las fuerzas militares estadounidenses mantienen el “control total” del estrecho de Ormuz, en medio de las crecientes tensiones con Irán y de los esfuerzos de Washington por garantizar la apertura de esta estratégica vía marítima.

“Controlamos totalmente el estrecho de Ormuz. Lo controlamos nosotros; nadie más, solo nosotros. Nuestra armada es increíble y las cosas van de maravilla para nuestro país”, declaró Trump ante periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, tras regresar de Ohio.

El mandatario también aseguró que la situación con Irán “va de maravilla”, aunque reiteró su desconfianza hacia las autoridades de ese país.

“No confío en Irán, soy la última persona que confiaría en Irán, me han mentido constantemente”, sostuvo Trump, quien insistió en que Estados Unidos mantiene actualmente el control del estrecho y que Irán no lo tiene.

Irán condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz al cumplimiento de una serie de exigencias a EE.UU. Foto: EFE.

Irán condiciona reapertura de Ormuz

En contraste, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezai, afirmó este martes que el estrecho de Ormuz no será reabierto mientras Estados Unidos no ponga fin a la guerra y al bloqueo naval contra Irán.

Según Rezai, Teherán también exige la liberación de sus activos congelados y un alto el fuego que incluya a Líbano y Gaza como condiciones para permitir nuevamente el tránsito por el estratégico paso marítimo.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, constituye una de las principales rutas internacionales para el transporte de petróleo y gas, por lo que cualquier interrupción de su tránsito podría generar repercusiones en los mercados energéticos.

Trump ya había señalado que la reapertura del estrecho es una de las prioridades de las negociaciones con Teherán. La disputa sobre su control y funcionamiento se mantiene así como uno de los principales focos de tensión entre Estados Unidos e Irán.

Con información de EFE.