Estados Unidos ha revocado más de 175,000 visados a extranjeros desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, en enero de 2025, informó este lunes el Departamento de Estado.

Según la entidad, la mayoría de las revocaciones estuvieron relacionadas con incidentes con las fuerzas del orden, agresiones, robos o casos de conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

El Gobierno estadounidense remarcó que un visado para ingresar al país “es un privilegio, no un derecho”, y advirtió que empleará “todos los recursos disponibles” para combatir a quienes considere que abusan de ese privilegio.

¿Por qué se revocaron los visados?

Entre los casos mencionados por el Departamento de Estado figuran extranjeros acusados de agresión sexual o de alterar el orden público. También se incluyeron personas que celebraron el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el año pasado.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha revocado visados también por motivos vinculados a la política exterior. Foto: EFE.

Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha revocado visados por motivos vinculados a la política exterior. Entre ellos se encuentra un ciudadano cubano relacionado con una “operación de influencia” de La Habana y ciudadanos iraníes con vínculos con el régimen de los ayatolás.

Las medidas forman parte de la política migratoria restrictiva impulsada por la Administración Trump, que ha endurecido el proceso para la concesión de visados.

Entre las nuevas medidas se encuentran la imposición de fianzas para determinados tipos de visados en algunos países y un mayor escrutinio de los solicitantes, que incluye el análisis de sus redes sociales.

Con información de EFE.