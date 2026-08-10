El ingreso de pasajeros al Nuevo Jorge Chávez. (Fuente: MTC)
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Redacción Gestión
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La Municipalidad Provincial del Callao ha emitido una alerta sobre la vulnerabilidad de los puentes Bailey que sirven como única vía de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ante la llegada de un eventual Fenómeno El Niño de gran intensidad.

Esta situación podría dejar al terminal aéreo completamente aislado por vía terrestre, afectando la conectividad y el transporte de pasajeros en el país, advirtió Panorama.

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De acuerdo al reportaje, la falta de limpieza del cauce ha provocado acumulación de rocas de gran tamaño y desperdicios en la ribera del río Rímac, elementos que ante una crecida fluvial actuarían como proyectiles contra las columnas de soporte de los puentes metálicos.

El alcalde provincial del Callao, César Pérez, dijo a Panorama que las condiciones actuales del cauce de los ríos Rímac y Chillón no soportarían el flujo de agua proyectado para un escenario de lluvias intensas sin una intervención urgente de limpieza profunda. Y advirtió que un desborde del río podría indundar instalaciones del terminal aéreo por ubicarse debajo del nivel de su cauce.

“Cuando estemos a 200 metros cúbicos de agua se va a llevar esos puentes Bailey y no va a haber ingreso al aeropuerto Jorge Chávez”, alertó Pérez.

Retrasos en obras de descolmatación y mantenimiento vial

La responsabilidad de ejecutar el dragado y la descolmatación en la zona recae sobre la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional del Callao.

Sin embargo, la municipalidad provincial denunció ante Panorama que los trabajos preventivos no han iniciado a pesar de que Lima Airport Partners (LAP) habría asignado recursos por aproximadamente cuatro millones y medio de soles para estas labores.

Según la comuna chalaca, la demora se debe a que el gobierno regional optó por un proceso de licitación en marcha en lugar de aplicar el decreto supremo que autoriza contrataciones directas bajo el estado de emergencia, lo cual retrasa la llegada de maquinaria pesada indispensable.

Por su parte, representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dijeron al dominical que el mantenimiento de las estructuras de los puentes Bailey fue ejecutado el pasado 4 de agosto.

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Asimismo, el sector informó que en las próximas semanas se procederá con los trabajos de descolmatación correspondientes en la zona del río.

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