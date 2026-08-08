Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con Elmer Cuba a la cabeza, hay optimismo sobre la economía peruana. Esto, pese al golpe de El Niño costero este año y el impacto de El Niño global en el 2026.

En conferencia de prensa, Cuba explicó: “[...] Pesca ya cayó en lo que va del año y agricultura pierde productividad. [Aun con ello], vamos a crecer 3.5% [en el 2026]. Pero, pudimos haber crecido entre 4% y 4.5% este año [sin el impacto del FEN]”.

Hay que recordar que a mayo de este año, la pesca se contrajo 30.64%, mientras que el sector agrícola retrocedió 0.39%. “Sin pesca y agro [en negativo], es decir, si hubieran ‘crecido’ solo 0%, Perú se expandiría 4% este año; si el escenario hubiera sido normal, el PBI aumentaría 4.5%”, recalcó.

El Niño global en el 2027

Para el próximo año, con el pronóstico de El Niño global, el titular del MEF comentó que esta anomalía climática difiere de lo que está ocurriendo en este momento. El Niño Costero eleva las temperaturas (por lo que golpea al agro y la pesca), pero lo que ocurrirá durante el verano del 2027 podría ocasionar lluvias, inundaciones y huaicos.

En este contexto señaló: “El próximo año tenemos El Niño global. Cuando ocurre [en verano] puede causar más daño en infraestructura, puede cortar cadenas logísticas algunas semanas, carreteras, pero como flujo [del PBI] el impacto podría ser menor que este año. Por ejemplo, no esperamos un freno de la segunda temporada de pesca [en 2027], esperaríamos un rebote”.

Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión

Expectativas favorables y crecimiento “mínimo” de 4%

Cuba añadió que, más allá de El Niño, “la economía peruana está equipada para ir más rápido”.

“Las expectativas [macroeconómicas] a 3 y 12 están al tope. En muchas de ellas estamos cerca al récord histórico de la serie. Quiero destacar, por ejemplo, [la expectativa] de contratación a 12 meses: la cifra de julio es la mayor de la serie histórica, es decir, desde 2013. Además, sobre cómo se ve la economía, el sector y la empresa a 12 meses, está en su mejor punto desde 2017″, resaltó.

A su consideración si el sector privado sigue con este entusiasmo, se esperarían incluso mejores resultados en la encuesta de expectativas próxima. “Por qué esto es importante, porque es un predictor de la inversión privada. Si este indicador comienza a florecer, nos va a garantizar un crecimiento del PBI potencial”, mencionó.

En esa línea, el funcionario agregó: “[Un aumento de la] inversión privada y de la productividad, que vamos a incrementar a través de decenas de normas, esperamos llevar el PBI potencial más arriba y ponernos, así, un piso mínimo de crecimiento de 4% durante todo el periodo [de gobierno] [...]”. Sin embargo, dijo que ese 4% debería ser en el peor escenario, porque la meta está mucho más arriba.

Vale decir que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, subrayó que la economía nacional se expandiría 6% al cierre de su