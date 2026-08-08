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Redacción Gestión
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Una propuesta para ajustar feriados causó revuelo en el Perú. Esto porque como parte del pedido de facultades legislativas delegadas del Gobierno de Keiko Fujimori se mencionó: “Modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”.

lo que fue secundado por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

Inicialmente, con excepción de los feriados de Fiestas Patrias (28 de julio) y Navidad (25 de diciembre), el titular del MEF declaró que los otros serían movidos a los viernes.

“Hay estudios que muestran que cuando un feriado [se ubica] entre los martes y jueves, la productividad cae más respecto a si lo mueves un lunes o un viernes. En este caso vamos a mover [nuestros feriados] a los viernes, para que sea menos dañino. Los feriados restan producción y productividad. Pero en el corto plazo, dado que están ahí, este será el ajuste”, subrayó.

Mencionó que el foco estará en el 2027. Dijo que se buscará que este año se conozca, con el movimiento a los viernes, cuál será la nueva lista de los feriados para el próximo año. Sin embargo, no descartó que se pueda dar unos primeros pasos este año, aunque no en el corto plazo.

Sin embargo, solo horas después, en entrevista en Canal N, el viernes ya no era el camino, sino los lunes: “Yo siempre he sustentado, en mi ‘antigua vida’ (cuando era socio de Macroconsult), que los feriados son dañinos. Pero, estamos el en mundo de la economía política. En ese mundo, hemos visto la mejor manera de sacarle eficiencia [...] Lo vamos a mover, ya no a los viernes. Lo hemos seguido discutiendo y los lunes son un mejor día”.

Actualmente, la lista de feriados nacionales en el Perú es así:

  • 1 de enero: Año Nuevo
  • 2 de abril: Jueves Santo (esta fecha corresponde al 2026)
  • 3 de abril: Viernes Santo (esta fecha corresponde al 2026)
  • 1 de mayo: Día del Trabajo
  • 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
  • 29 de junio: San Pedro y San Pablo
  • 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • 28 de julio: Fiestas Patrias
  • 29 de julio: Fiestas Patrias
  • 6 de agosto: Batalla de Junín
  • 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • 8 de octubre: Combate de Angamos
  • 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • 25 de diciembre: Navidad

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