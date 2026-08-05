La empresa apunta a facturar US$20 millones hacia el 2029 y alcanzar una participación de mercado del 15% en Perú. (Foto: Difusión)
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Sandra Reyes
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La inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que las empresas invierten en tecnología y aceleran su transformación digital. En ese escenario, Moventi, empresa peruana especializada en soluciones tecnológicas, alista una nueva etapa de crecimiento enfocada en fortalecer su oferta de IA, diversificar su portafolio y desarrollar nuevas oportunidades de negocio hacia el 2027. ¿Qué proyectos prepara?

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