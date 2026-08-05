Los nuevos planes de Moventi llegan tras concretar la adquisición de una empresa peruana de intermediación de talento tecnológico, operación cerrada durante el primer trimestre del 2026 como parte de su estrategia de crecimiento inorgánico. Gracias a esta integración, la compañía elevó su equipo a 170 colaboradores y, en lo que va del año, registra un crecimiento cercano al 40% frente al mismo periodo del 2025. Con ello, proyecta cerrar el 2026 con una facturación de US$8.5 millones.

Moventi prepara una nueva adquisición en Colombia, México o Chile para acelerar su expansión regional.

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Expansión regional y plan de crecimiento hacia 2029

Moventi trazó una hoja de ruta para consolidar su expansión regional hacia el 2029, con el objetivo de escalar de una empresa de US$6 millones en facturación en el 2025 a US$20 millones al cierre de la década. Como parte de ese plan, proyecta alcanzar ingresos por US$12 millones en el 2027, apoyada en una estrategia que combina crecimiento orgánico y adquisiciones para sostener ritmos de expansión de entre 40% y 50% anuales.

La siguiente etapa contempla fortalecer su presencia fuera del Perú. Tras iniciar operaciones en Estados Unidos en el 2021, la compañía evalúa concretar una nueva adquisición entre el cuarto trimestre del 2026 y el primero del 2027, esta vez en mercados como Colombia, México o Chile, con foco en ciberseguridad.

Además, destina entre el 15% y el 20% de sus ingresos a financiar su expansión, con la meta de alcanzar una participación de 15% del mercado peruano y un equipo de entre 400 y 500 colaboradores al 2029. “La visión es ser esa empresa de referencia peruana en el mercado de tecnología”, afirmó Julio Ramón, CEO de Moventi.

Las empresas medianas y grandes invierten entre el 1% y el 4% de sus ingresos en tecnología, mientras que en banca y cajas municipales ese porcentaje alcanza entre el 10% y el 12%. (Foto: Andina)

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Empresas peruanas aceleran su inversión en IA, cloud y ciberseguridad

La inteligencia artificial impulsa una nueva etapa de la transformación digital en las empresas peruanas. “Estamos viendo la tercera ola de la transformación digital, centrada en la IA”, afirmó Julio Ramón. Explicó que, tras un 2025 marcado por proyectos piloto, las empresas aceleran este año la implementación de estas soluciones y ya destinan entre el 25% y el 30% de su presupuesto tecnológico a iniciativas de IA. Además, indicó que las compañías medianas y grandes invierten entre el 1% y el 4% de sus ingresos en tecnología, porcentaje que en bancos y cajas municipales alcanza el 10% y el 12%.

Aunque la IA gana protagonismo, cloud y ciberseguridad siguen concentrando los mayores presupuestos tecnológicos en el mercado peruano, con crecimientos de entre 50% y 60% frente al 2025. El ejecutivo señaló que el sector privado lidera la adopción de estas tecnologías, mientras que el Estado avanza de forma más gradual. Agregó que banca, finanzas y retail son los sectores que más invierten en transformación digital, mientras que agricultura y las mypes registran los menores niveles de inversión.

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Moventi fortalece su portafolio con foco en cloud, ciberseguridad e IA

Como parte de su estrategia de crecimiento, Moventi fortalecerá sus negocios de cloud, ciberseguridad e inteligencia artificial, que hoy representan el 30%, 20% y 10% de su facturación, respectivamente. En ese objetivo, la empresa buscará escalar su posición como partner de AWS, Microsoft Azure y Google Cloud, con el fin de ampliar su participación en el negocio de servicios en la nube, un segmento que, según Julio Ramón, genera ingresos recurrentes por el uso continuo de infraestructura tecnológica.

En paralelo, Moventi reforzará su oferta de ciberseguridad con Guardsquare, tecnología que distribuye de forma exclusiva en el Perú para proteger aplicaciones móviles, principalmente en el sector financiero. Además, seguirá invirtiendo en inteligencia artificial para desarrollar servicios diferenciados bajo un modelo de integración de soluciones. “No tiene sentido reinventar la rueda; nos estamos convirtiendo en integradores”, sostuvo Julio Ramón.

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La IA transformará el negocio tecnológico y la demanda de talento

Para Moventi, la inteligencia artificial cambiará la composición del negocio tecnológico en los próximos años. Aunque hoy representa el 10% de su facturación, Julio Ramón proyectó que esta línea ganará participación, mientras que el staffing, que actualmente aporta el 40% de los ingresos, perderá peso conforme las empresas prioricen la eficiencia operativa. “Si antes tenía un equipo de 10 que me hacían un producto digital, ahora lo voy a hacer con seis o siete más IA”, afirmó.

La IA también está redefiniendo la demanda de talento. Según Julio Ramón, las empresas buscan hoy desarrolladores de software con conocimientos de IA, capaces de aplicar estas herramientas en sus desarrollos, siendo la capacidad de ser autodidacta una de las habilidades más valoradas. Para captar ese talento, Moventi organiza hackatones en Arequipa, Trujillo y Huancayo, con el objetivo de identificar y formar profesionales fuera de Lima.

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