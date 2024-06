Julio Ramón, CEO de Moventi, comentó a Gestión que hace dos años se cambió el nombre de la compañía como parte de su estrategia para ingresar al mercado estadounidense. Paralelamente, ampliaron su campo, ya que hasta entonces se enfocaban en la creación de aplicaciones móviles para terceros, lo que representaba cerca del 70% de su facturación.

Con el avance de la tecnología surgieron nuevas demandas, que ahora constituyen el 60% de su facturación. Como es el caso del outsourcing en TI que implica colocar talentos sudamericanos como arquitectos de software, diseñadores de interfaces, entre otros campos de la tecnología en empresas de Estados Unidos, ante la elevada demanda por estos profesionales. Este es un servicio que provee Moventi desde hace cinco años. “Los perfiles altamente demandados son los desarrolladores de software para mobile y web”, comentó.

El otro 25% de su facturación proviene del desarrollo de software y 15% corresponde a servicios de automatización con IA y cloud computing.

Sector financiero: su principal cliente

El ejecutivo destacó que proveen sus servicios a 55 empresas, de los cuales 80% están en Perú y 20% en el extranjero, específicamente Estados Unidos, aunque planea cambiar estos porcentajes en el mediano plazo para diversificar el riesgo geográfico. Moventi se ha enfocado en el sector financiero, colaborando con más del 60% de las cajas municipales de ahorro y crédito. “Este sector se ha convertido en nuestro nicho principal, brindándoles apoyo en su transformación digital mediante aplicaciones financieras (bancas móviles) y servicios de mantenimiento”, explicó. También desarrolla aplicativos para el sector retail y consumo masivo.

En los próximos seis meses, Moventi tiene planes de ingresar al mercado español y fortalecer su presencia en Estados Unidos, donde la intermediación laboral es el principal requerimiento (outsourcing en TI). “Existe una alta demanda de perfiles senior, especialmente por aquellos que dominen el idioma inglés, que pueden duplicar su salario”, argumentó.

Otro objetivo estratégico es que los servicios de automatización con inteligencia artificial (IA) representen el 40% de su facturación, alineándose con las tendencias del mercado. La IA en Perú, inicialmente se está usando para mecanizar tareas repetitivas y manuales, remarcó. Una prueba de ello es que Moventi utilizó a la IA para que este apoye al proceso de matrícula de una universidad, verificando el cumplimiento de los requisitos.

“Poco a poco, la IA se integrará más profundamente en los procesos centrales de los negocios, como realizar análisis predictivos para los solicitantes de crédito, por ejemplo. Se está usando primero para tareas repetitivas, pero avanzará hacia operaciones más complejas”, manifestó.

Con miras a duplicar su facturación al 2025 y alcanzar los US$ 10 millones, está en conversaciones con dos grandes bancos del país para dotarles de sus servicios. “Los bancos trabajan con mesas ágiles, grupos de desarrolladores dedicados a diseñar innovaciones para la entidad. Estamos negociando la incorporación entre 5 a 6 mesas ágiles, que sumarían 40 personas. Además, del desarrollo de software para estas compañías con socios estratégicos como IBM Waltson y Rocketbot de Chile”, puntualizó.

¿Compra a la vista?

Julio Ramón señaló que, debido al crecimiento de Moventi, dos empresas extranjeras, una del Reino Unido y otra de Estados Unidos, han mostrado interés en adquirir la compañía. “Aún no se ha concretado nada, pero no descartamos la posibilidad. Sería un gran paso”. Con una de ellas, añadió, se decidió no seguir adelante, pero con la otra está en proceso de due diligence. “Mientras tanto, nuestros planes siguen en marcha. Actualmente, poseo más del 70% de las acciones de la compañía”, subrayó.

Levantamiento de capital: El CEO de Moventi, Julio Ramón, comentó que una de las características de la compañía es que no han utilizado la figura de levantamiento de capital, por el contrario, han crecido con fondos propios.

