Indecopi sanciona a Yape y vuelve a poner en debate los límites del Libro de Reclamaciones | Foto: Imagen generada por IA - ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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Cada vez son más las empresas que utilizan sus páginas web para promocionar productos, resolver dudas o captar potenciales clientes, aunque la contratación de sus servicios se concrete por otros canales.

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