Logotipo de Bayerische Motoren Werke AG (BMW) en la sede central de BMW en Múnich. EFE/EPA/Anna Szilagyi
Logotipo de Bayerische Motoren Werke AG (BMW) en la sede central de BMW en Múnich. EFE/EPA/Anna Szilagyi
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Redacción Gestión
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tras un acuerdo logrado entre la compañía y el comité de empresa, informa este miércoles el periódico económico Handelsblatt.

El plan de la compañía sería combinar programas de jubilación anticipada con bajas indemnizadas.

Las bajas indemnizadas tendrán lugar sólo en Alemania, en donde se deberán representar la mayor parte de los recortes. A este programa, BMW destinará 1.000 millones de euros.

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En Alemania,

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Cabe precisar que los problemas de BMW tienen que ver ante todo con la crisis del negocio en China, que, en los mejores años, llegó a representar cerca de la mitad de los beneficios de la compañía.

Elaborado con información de EFE.

El plan de la compañía en este contexto de recortes sería combinar programas de jubilación anticipada con bajas indemnizadas. Foto: Difusión
El plan de la compañía en este contexto de recortes sería combinar programas de jubilación anticipada con bajas indemnizadas. Foto: Difusión

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