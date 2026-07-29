El fabricante de automóviles alemán BMW recortará 8,000 puestos de trabajo hasta finales de 2027 en diversas partes del mundo, tras un acuerdo logrado entre la compañía y el comité de empresa, informa este miércoles el periódico económico Handelsblatt.

Las salidas de la empresa iniciarán en octubre de este año y se espera que con este ajuste, a partir de 2028, se consiga un ahorro de 1.000 millones de euros anuales. El plan de la compañía sería combinar programas de jubilación anticipada con bajas indemnizadas.

Las bajas indemnizadas tendrán lugar sólo en Alemania, en donde se deberán representar la mayor parte de los recortes. A este programa, BMW destinará 1.000 millones de euros.

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En Alemania, BMW tiene 80,000 trabajadores y el plan de recorte de plantilla deberá afectar sobre ante todo a aquellos empleados que no trabajan directamente en la producción, según las fuentes consultadas por el diario.

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Cabe precisar que los problemas de BMW tienen que ver ante todo con la crisis del negocio en China, que, en los mejores años, llegó a representar cerca de la mitad de los beneficios de la compañía.

Elaborado con información de EFE.