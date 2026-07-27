Las empresas de transporte interprovincial que operan en la avenida 28 de Julio, en el distrito limeño de La Victoria, elevaron ligeramente sus tarifas con motivo del feriado largo por Fiestas Patrias.

Durante un recorrido por las instalaciones del terrapuerto, RPP conversó con una usuaria que llegó a Lima junto a su familia procedente de Ica, quien señaló que el costo del boleto experimentó un alza de S/ 10 en comparación con la tarifa habitual.

Señaló que en otras ocasiones de feriado aumentan al doble del precio, pero que de momento no ha ocurrido.

“Yo siempre viajo en Flores a S/ 40, ahora me han cobrado 50, desde Ica hasta aquí (Lima). Nos han cobrado S/ 50 esta vez. Suben a veces hasta el doble o de repente después van a subir más, pero por el momento no”, declaró.

Una situación similar reportaron los pasajeros que consultaban tarifas hacia otros destinos del sur del país, como Chincha, Pisco y Palpa, quienes confirmaron variaciones en el mismo rango.

Terminal terrestre

Trasporte informal

Por otro lado, el transporte informal, que opera mediante automóviles colectivos hacia las mismas rutas del sur, ofrece tarifas que alcanzan los S/ 90 por pasajero en autos particulares y hasta S/ 70 en unidades tipo miniván.

Pronóstico

Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima, entre el 25 y el 29 de julio el flujo por turismo interno superará el 1.9 millones de viajeros a nivel nacional.

Se espera que con este pronóstico se generará un impacto económico en US$ 250 millones.