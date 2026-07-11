El cobro de la TUUA de transferencia internacional en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez sigue preocupando a gremio de aerolíneas
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Elías García Olano
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El cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA), que se aplica a los viajeros en tránsito que utilizan el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) desde diciembre del 2025, aún causa controversia entre los agentes involucrados en el tema.

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