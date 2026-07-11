El 2 de junio último, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP), operador del AIJCH, firmaron la adenda N° 9 al contrato de concesión, por la cual se eliminó de manera definitiva la TUUA para vuelos de transferencia nacional.

Sin embargo, el cobro de la TUUA internacional no formó parte de esta adenda. De hecho, ya se aplicar desde el 7 de diciembre del año pasado. El monto es de US$ 11.86 incluyendo IGV, y es la que aprobó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público (Ositrán), ente que determina si corresponde o no crear una tarifa específica, en base al contrato de concesión.

Aerolíneas temen que la TUUA de transferencia internacional merme el número de turistas hacia el Perú

“Vale decir que lo que se paga hoy [solo] es la TUUA internacional por el uso del aeropuerto. Es necesario aclarar que [esta tarifa] no la pagan las personas que vienen al Perú, sino aquellas que utilizan el aeropuerto Jorge Chávez como punto para hacer conexión hacia otro país”, apuntó la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano.

Vale recordar que ya la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) había objetado que se mantuviera la TUUA para vuelos de transferencia internacional porque, para ellos, eso haría más costoso conectar vuelos en Lima frente a otros aeropuertos de la región lo que podría desincentivar la llegada de turistas al Perú.

LEA TAMBIÉN: Ositrán empezará a sancionar a Cosco Shipping si no permite supervisión al puerto de Chancay

¿Y la conexión internacional?

Consultada por el argumento que han repetido las aerolíneas y si este es suficiente para revisar la aplicación de la TUUA de conexión internacional, Zambrano replicó que lo que han expresado son comentarios, pero que tienen que sustentarse en datos numéricos y tendencia.

Cuando se revisan los datos, refirió la funcionaria, se advierte que, desde enero del 2025, en que no había TUUA internacional, a enero del 2026 en que ya se aplicaba, no se ha reducido el número de pasajeros de interconexión, y que lo mismo ha sucedido en febrero y en marzo de este año.

“Los vuelos que entran y salen son los que regularmente lo hacen dependiendo de las temporadas. Diría que no hay cifras, y por eso, el MTC no ha podido sustentar su adenda en ese extremo [de eliminar la TUUA de transferencia internacional]”, acotó.

Aunque Zambrano consideró que la TUUA nacional podría haber disuadido a un viajero de realizar vuelos nacionales, porque podría verse una diferencia notoria en el valor del pasaje, insistió que “eso no se ha probado en lo que son pasajeros internacionales”, en cuyo caso los pasajes tienen un costo mucho más alto, de forma que lo que impacte esa TUUA “no resulta tan relevante”.

“Cuando se ha hecho el examen, no se ha acreditado con números, con cifras, lo que han alegado las líneas aéreas. Aquí todo es un tema de prueba y de tomar la decisión más eficiente”, remarcó.

Cifras desagregadas

Si bien las cifras van alineadas con lo mencionó Zambrano hasta marzo, lo cierto es que desde abril sí se ve un cambio en el tráfico de pasajeros de transferencia internacional.

Entre enero y marzo del 2026 reportes estadísticos de ese organismo registran un total acumulado de 487,891 viajeros de transferencia internacional por el AIJCH, cantidad mayor en 5.44% respecto a los 462,701 pasajeros reportados en igual periodo del 2025.

En abril pasado, se reportó una cifra menor de pasajeros en tránsito: 129,933, es decir, una caída de 2.03% en comparación con los 132,636 pasajeros de abril del 2025.

Quedará pendiente conocer cómo se desenvuelve en los siguientes meses. Vale recordar que LAP, el operador del aeropuerto, ya ha salido al frente en anteriores oportunidades a remarcar que el cobro de la TUUA deviene de su contrato, en particular de la adenda N° 6, y que el cobro de tarifas de transferencia es una práctica común en la industria aeroportuaria internacional.

Tráfico de pasajeros por el aeropuerto Jorge Chávez, entre enero a abril del 2026, versus igual periodo del 2025. Fuente: Ositrán

La posición de las aerolíneas

Frente a ello, el gerente general de AETAI, Carlos Gutiérrez, refirió a Gestión que las propias cifras del regulador muestran que ya hay una disminución en el volumen de pasajeros en conexión.

Dio a entender que esa contracción es resultado de la cancelación de ocho rutas que realizaban vuelos de conexión en el AIJCH, como consecuencia de la aplicación de esa TUUA a partir de diciembre.

Gutiérrez refirió que ya en AETAI habían advertido que, tras la aprobación de esa tarifa, su impacto en los vuelos de conexión sería progresivo, en vista que los pasajes se suelen comprar con anticipación de entre 3 a 4 meses, y que, en tal sentido, el efecto de esa medida se dejaría sentir a partir de Semana Santa en adelante.

En esa línea, estimó que es probable que en los siguientes meses tengamos una disminución de pasajeros de manera mucho más tangible que antes transitaban por Lima y ahora se empiezan a desviarse a través de otros nodos o hubs, como Panamá o Bogotá, cuyos aeropuertos no cobran TUUA de transferencia.

Frente a esta situación, Gutiérrez señaló que en AETAI evalúan tomar medidas para lograr que en el nuevo Gobierno se pueda evaluar la negociación de una nueva adenda que permita excluir también el pago de la TUUA de transferencia internacional, a fin de evitar que se afecte el turismo receptivo.