Es más, hace 9 años, los desbordes, inundaciones y huaicos destruyeron cerca de 4,000 kilómetros en carreteras, afectaron otros 10,000 kilómetros de vías, colapsaron cerca de 493 puentes y dañó otros mil, lo que dejó pérdidas equivalentes al 1.6% del PBI de ese entonces.

Aunque actualmente se mantiene la alerta por El Niño Costero, el Enfen prevé precipitaciones ligeras y caudales de ríos normales, mientras que la mayor preocupación recae en la llegada del próximo verano, pues coincide con el periodo de lluvias y una magnitud de ese fenómeno fuerte.

¿Están las vías preparadas para el Niño?

Gestión consultó a la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, si, en el caso de las carreteras concesionadas que supervisa esa entidad, las vías están preparadas para enfrentar a El Niño de magnitud fuerte.

Actualmente, existen 17 concesiones viales bajo supervisión de Ositrán, la mitad de ellas ubicadas a lo largo de la franja costera, en diversos tramos de la carretera Panamericana, además de carreteras de penetración como las IIRSA.

La funcionaria refirió que los contratos de concesión están diseñados de forma que los operadores de concesiones viales puedan dar una respuesta rápida ante la ocurrencia de ese tipo de fenómenos naturales y puedan recuperar la transitabilidad vehicular.

Remarcó que el sistema de concesiones tiene la ventaja de que permite que los operadores viales brinden una respuesta inmediata frente a situaciones de emergencia.

Existen cerca de 80 puentes que conectan a vías concesionadas que están en mal estado, advierte Ositrán (Foto: Dante Piaggio / El Comercio)

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Infraestructura vial en riesgo

Sin embargo, Zambrano advirtió que, de su labor de supervisión, concluyen en que muchas de esas concesiones viales se conectan o son cruzadas por puentes que actualmente se encuentran en mal estado.

Además, señaló que, de la revisión que han realizado a los sistemas de alcantarillado, en esas vías, observan que muchos, por sus dimensiones, no están preparados para poder desfogar el agua en los volúmenes que traen las intensas lluvias que ocasiona El Niño.

Detalló que han identificado un aproximado de 80 puentes que se encuentran en mal estado, y que están elaborando un listado de los más deteriorados, a los que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que es responsable del mantenimiento de esas estructuras, le debería dar prioridad, como medida preventiva ante ese fenómeno climático.

“Hay mucho que trabajar en este tema. De por sí las carreteras no están preparada para un fenómeno tan grande [como El Niño de magnitud fuerte], pero sí podemos buscar paliativos, tomar medidas que nos ayuden a afrontar el momento. Estamos enfocados ahora en ese tema”, aseveró.

Tareas pendientes para el Jorge Chávez

Por otro lado, Zambrano indicó que están preocupados por los retrasos en las obras de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), como el Puente Santa Rosa, porque afecta al servicio en ese terminal.

Remarcó que ya Ositrán había planteado que las obras de acceso debieron haber sido entregado por el concedente, el MTC, al concesionario del AIJCH, Lima Airport Partners (LAP), porque la supervisión que realiza Ositrán hubiera permitido que, si la compañía no cumplía con las obras, se le aplicaría una sanción.

“[...] ahora estamos asistiendo a un atraso de casi 10 años. Sabíamos que se venía esa situación desde el año 2017, pero estamos llegando al 2027 y no tenemos obra. Esto pasa lamentablemente con las obras hechas por el Estado”, remarcó.

Cabe recordar que ya la Contraloría General de la República confirmó el retraso en obras del Puente Santa Rosa y advirtió el riesgo de arbitrajes.

Nuevo acceso al aeropuerto Jorge Chávez avanza incompleto y sin presupuesto asegurado. (Foto: Andina)

Sin accesos definitivos

La titular del organismo regulador observó que otro tema pendiente de resolver es que, como está diseñado, el ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, llega solo hasta la Av. Elmer Faucett, por el antiguo acceso al aeropuerto Jorge Chávez, cuando debería llegar al nuevo acceso por la Av. Morales Duárez.

Indicó que la solución es la negociación de adenda a los contratos del MTC con el concesionario del AIJCH como con el concesionario de la Línea 2 del Metro de Lima , para ver cómo se llega a un entendimiento de forma que alguna de esas dos compañías asuma las obras para conectar ese medio de transporte directamente al aeropuerto.

“El Estado no puede dejar que la Línea 2 del Metro no tenga un ingreso al aeropuerto cuando [la obra] está pasando tan cerca. Son cosas que se tienen que arreglar de todas maneras”, puntualizó.