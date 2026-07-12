El Niño y los daños que puede causar a las vías. Foto: GEC
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Elías García Olano
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El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) ha previsto que para el verano 2026-2027 es más probable que El Niño alcance una magnitud fuerte, es decir, similar al registrado en el fenómeno del 2017, año en que se registraron pérdidas por más de US$ 3,000 millones, casi la mitad de este monto en infraestructura vial dañada.

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