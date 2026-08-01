Esta nueva herramienta, impulsada por Gemini 3.6 Flash, está creada para encargarse de las tareas digitales del usuario. Foto: pocketlight/iStock
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Redacción Gestión
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Gemini Spark, un agente de inteligencia artificial disponible las 24 horas, y que estará disponible “en los próximos días” para

¿Cómo funciona Gemini Spark? Este agente de IA trabajará silenciosamente en segundo plano, incluso cuando la laptop esté cerrada o el smartphone, bloqueado. Su ámbito será la nube segura de Google,

De esa manera, esta IA no será un asistente que responde a las preguntas del usuario,

Spark estará impulsada por Gemini 3.6 Flash, y siguiendo las instrucciones del usuario, podrá realizar tareas digitales.

Spark siempre opera bajo la dirección del usuario. “Tú decides si activarlo o no y a qué aplicaciones se conecta, y está diseñado para pedirte confirmación antes de realizar acciones importantes, como gastar dinero o enviar correos electrónicos”, escribieron desde Google.

Ejemplos de tareas que puede realizar Spark:

Ahorro inteligente. Cada primer día de mes, puede auditar las facturas digitales en Gmail del mes anterior. Tras ello, le puede notificar sobre cualquier aumento de precio de suscripción o pruebas que estén por finalizar y crea borradores de correos electrónicos de cancelación.

Tareas profesionales. . Con esto, redactar automáticamente una respuesta por correo electrónico en la que se recomienden mis servicios y paquetes de precios en función de su solicitud, los cuales pueden ser revisados luego.

Planes. Un viernes a las 9:00 a. m. puede la IA buscar eventos locales que pueden interesarle al usuario, para que sean agregados a su documento de Google “Actividades para el fin de semana”.

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