Gemini Spark, un agente de inteligencia artificial disponible las 24 horas, y que estará disponible “en los próximos días” para los suscriptores de Google AI Pro en Latinoamérica y el resto del mundo.

¿Cómo funciona Gemini Spark? Este agente de IA trabajará silenciosamente en segundo plano, incluso cuando la laptop esté cerrada o el smartphone, bloqueado. Su ámbito será la nube segura de Google, por lo que se conecta de forma nativa con tus herramientas de Google Workspace, como Gmail, Documentos y Hojas de cálculo, sin necesidad de configuración.

De esa manera, esta IA no será un asistente que responde a las preguntas del usuario, sino que fungirá como un colaborador activo que realiza tareas reales por el usuario, incluso mientras duerme.

Spark estará impulsada por Gemini 3.6 Flash, y siguiendo las instrucciones del usuario, podrá realizar tareas digitales.

Spark siempre opera bajo la dirección del usuario. “Tú decides si activarlo o no y a qué aplicaciones se conecta, y está diseñado para pedirte confirmación antes de realizar acciones importantes, como gastar dinero o enviar correos electrónicos”, escribieron desde Google.

Ejemplos de tareas que puede realizar Spark:

Ahorro inteligente. Cada primer día de mes, puede auditar las facturas digitales en Gmail del mes anterior. Tras ello, le puede notificar sobre cualquier aumento de precio de suscripción o pruebas que estén por finalizar y crea borradores de correos electrónicos de cancelación.

Tareas profesionales. La IA agéntica puede analizar la bandeja de entrada para ver las consultas de clientes. Con esto, redactar automáticamente una respuesta por correo electrónico en la que se recomienden mis servicios y paquetes de precios en función de su solicitud, los cuales pueden ser revisados luego.

Planes. Un viernes a las 9:00 a. m. puede la IA buscar eventos locales que pueden interesarle al usuario, para que sean agregados a su documento de Google “Actividades para el fin de semana”.