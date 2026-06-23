Google anunció este lunes una “colaboración” con el estudio cinematográfico independiente A24, centrada en la investigación y el desarrollo de inteligencia artificial (IA) aplicada al cine, que contempla una inversión cercana a los US$ 75 millones por parte de la compañía tecnológica.

El acuerdo busca crear nuevas herramientas orientadas a la producción y distribución audiovisual, con el propósito de que cineastas y creadores puedan explorar nuevas formas de trabajo y participar en el diseño de las tecnologías que marcarán el futuro de la industria.

Las compañías precisaron que la colaboración no otorgará a Google acceso a los datos ni al catálogo de A24, responsable de producciones como Marty Supreme, la ganadora del Óscar Everything Everywhere All at Once y Civil War.

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En cambio, especialistas de Google DeepMind colaborarán directamente con directores, artistas y equipos creativos del estudio para desarrollar funciones de IA orientadas a fortalecer la narrativa cinematográfica y mantener el control creativo en manos de los realizadores.

“Creemos que la mejor manera de desarrollar herramientas que empoderen a los artistas es trabajar directamente con ellos”, sostuvo Demis Hassabis, cofundador y director ejecutivo de Google DeepMind.

Por su parte, Scott Belsky, socio de A24 y responsable del área de tecnología e innovación, defendió el uso de estas tecnologías en un contexto en el que Hollywood aún mantiene reservas frente a la IA generativa.

Google y A24 desarrollarán herramientas de inteligencia artificial enfocadas en la producción y narrativa cinematográfica. Foto: EFE.

Google apuesta por la IA en Hollywood

Belsky indicó que las herramientas en desarrollo “no se parecerán en nada a la IA de generación por mandatos (‘prompts’) con la que la gente se siente incómoda”, sino que estarán enfocadas en ampliar las posibilidades creativas de los artistas, según declaraciones recogidas por The Wall Street Journal.

Actualmente, el laboratorio de investigación del estudio, A24 Labs, trabaja en una aplicación capaz de generar guiones gráficos mediante inteligencia artificial.La operación marca la primera ocasión en que Google realiza una inversión directa en un estudio cinematográfico de Hollywood.

El avance de la IA en la industria audiovisual se ha acelerado en los últimos años. En 2025, Disney suscribió un acuerdo con OpenAI, aunque la colaboración concluyó de forma anticipada tras la suspensión de la herramienta de video Sora.

Asimismo, Netflix adquirió recientemente una empresa de inteligencia artificial fundada por el actor Ben Affleck, especializada en modificar escenas audiovisuales sin necesidad de realizar nuevas filmaciones.

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La irrupción de la inteligencia artificial ha sido uno de los principales focos de tensión en Hollywood y en la industria de los videojuegos, llegando incluso a desencadenar recientes huelgas de trabajadores.

Uno de los casos más comentados fue el de la película The Brutalist, luego de que el editor Dávid Jancsó revelara que se utilizó IA para perfeccionar la pronunciación en húngaro de los actores Adrien Brody y Felicity Jones. Pese a la controversia, Brody obtuvo el Óscar por su interpretación.

Con información de EFE.