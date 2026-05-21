Google ha comenzado a probar dos nuevos tipos de anuncios de descubrimientos conversacionales y respuestas destacadas en la experiencia de búsqueda en el Modo IA, además de adelantar la integración de un nuevo agente comercial en los anuncios de la Búsqueda y nuevos anuncios de compras impulsados por inteligencia artificial (IA).

El gigante tecnológico ha dado a conocer todas las novedades sobre la IA de Gemini y la experiencia de Búsqueda durante su evento anual Google I/O 2026 y, a medida que la experiencia de búsqueda se vuelve más inteligente e interactiva, Google ha trasladado su objetivo de ofrecer una experiencia publicitaria acorde.

Concretamente, durante su evento Google Marketing Live, Google ha compartido pretende mejorar la publicidad en la búsqueda con nuevas experiencias que ofrezcan “respuestas útiles y atractivas”, además de “conectar a las personas con empresas”, todo ello impulsado por IA.

Así, ha comenzado a probar dos nuevos tipos de anuncios en el Modo IA creados por Gemini, ambos diseñados para ofrecer detalles del producto junto a consejos útiles, ya que incluirán una explicación independiente generada por IA en el propio anuncio, como ha explicado la compañía en un comunicado en su blog.

El primer tipo de anuncio que ha comenzado a probar la compañía es el de “descubrimiento conversacional”, ideado para “responder a la pregunta específica de una persona”. Es decir, estos anuncios aparecerán como respuesta a determinadas preguntas, a modo de sugerencia o posible solución.

Por ejemplo, si alguien busca “¿Qué métodos sencillos existen para que la casa huela de maravilla?”, entre otros resultados, Google utilizará Gemini para crear anuncios personalizados para esta búsqueda sobre posibles ambientadores, destacando sus características relevantes.

El segundo tipo de anuncio es el de las “respuestas destacadas”, que aparecerán en las búsquedas con el Modo IA, concretamente cuando proporciona una lista de recomendaciones. En este caso, entre todas las opciones de la lista, ofrecerá productos o servicios recomendados como sugerencia útil.

Según ha ejemplificado Google, al buscar cuestiones como “las mejores aplicaciones de idiomas para un próximo viaje”, Gemini podrá generará respuestas destacadas con plataformas como Duolingo.

Para ambos tipos de anuncios, Google ha explicado que Gemini evalúa y sintetiza automáticamente la información sobre un producto o servicio y, tras ello, la muestra junto a la creatividad del anunciante. Además, siempre estarán claramente identificados como ‘Patrocinados’.

ANUNCIOS DE IA EN LA BÚSQUEDA

Por otra parte, Google ha especificado que los anuncios inteligentes también llegarán “en los próximos meses” a la experiencia de Búsqueda tradicional, también con dos nuevas formas de ofrecer a los usuarios recomendaciones de productos en tiempo real.

En este sentido, Google ha anunciado un nuevo agente comercial para clientes potenciales llamado Business Agent for Leads. Desarrollada con Gemini, esta función integra un agente de marca directamente en el anuncio para responder a las preguntas de posibles clientes en una interfaz de ‘chat’.

Así, en lugar de completar un formulario estático, los usuarios pueden clicar en la opción de ‘chatear’ dentro del anuncio para obtener respuestas instantáneas a sus preguntas con información basada en el sitio web del anunciante. En caso de que el agente no pueda responder, guarda la consulta para que el anunciante se ponga en contacto con el usuario.

Por otra parte, Google también integrará anuncios de compras impulsados por IA, de manera que si alguien busca un producto concreto, como una cafetera espresso, Gemini mostrará los productos más relevantes en base a las necesidades del usuario y creará una explicación personalizada que destaque porqué dicho producto “podría ser la mejor opción”.

Finalmente, la tecnológica ha adelantado que está ampliando su programa piloto de Ofertas Directas, de manera que los anunciantes puedan mostrar sus ofertas con una experiencia mejorada y facilitar la gestión de estas promociones.

“Las Ofertas Directas aparecerán de forma natural en las respuestas del Modo IA a medida que los compradores exploren las opciones, lo que hará que las ofertas sean más fáciles de descubrir al instante”, ha aclarado Google.