Filtrar currículums con inteligencia artificial: ¿hasta dónde lo permite la ley? | Foto: Generada con IA - ChatGPT
Filtrar currículums con inteligencia artificial: ¿hasta dónde lo permite la ley? | Foto: Generada con IA - ChatGPT
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) ya permiten revisar cientos o, incluso, miles de currículums en pocos minutos, identificar los perfiles que mejor se ajustan a una vacante e, incluso, descartar automáticamente a determinados postulantes.

TE PUEDE INTERESAR

Sábado no laborable: conoce los detalles sobre la nueva compensación religiosa
Fiestas Patrias en el trabajo: ¿qué pueden solicitar y qué no las empresas a sus trabajadores?
¿Una silla basta para cumplir la ley? Los retos que deja la nueva normativa de descanso

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.