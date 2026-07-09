¿Cómo se aplicará la Ley de la silla? Los puntos que aún no están claros. Foto: IA Generada con Gemini
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Gerardo Rosales Diaz
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La denominada “Ley de la silla” ya es una realidad. Con la publicación de la Ley N.° 32721, los trabajadores que permanezcan de pie por periodos continuos iguales o mayores a tres horas durante su jornada laboral tendrán derecho a alternar esa posición con descansos sentados o a contar con asientos adecuados, según la naturaleza de sus funciones.

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