La expansión internacional del Grupo Andino incluye su participación en el concurso por la concesión de la terminal multipropósito del muelle Príncep d’Espanya, en el puerto de Barcelona. (Foto: Andino Investment Holding).
La expansión internacional del Grupo Andino incluye su participación en el concurso por la concesión de la terminal multipropósito del muelle Príncep d’Espanya, en el puerto de Barcelona. (Foto: Andino Investment Holding).
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Redacción Gestión
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El apetito de crecimiento del Grupo Andino también se refleja en su expansión internacional. Este mes, . Así, mientras avanza en su expansión internacional, el Grupo Andino también mostró un desempeño mixto en el primer semestre de 2026. ¿Qué muestran sus cifras?

En detalle, , empresa matriz del Grupo Andino que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), reportó ingresos por S/ 273 millones (US$ 81.2 millones) durante el primer semestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 2.4% respecto al mismo periodo del año anterior. Este resultado fue impulsado principalmente por el desempeño de su unidad de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios.

Esta división concentró alrededor del 51% de los ingresos del grupo al registrar ventas por S/147 millones, un incremento de 22.3% respecto al mismo periodo de 2025. El avance respondió a la incorporación de nuevas aerolíneas como clientes en los servicios de carga, FBO (operador de servicios para la aviación ejecutiva y privada), rampa y despacho que presta Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA).

La división de Servicios Logísticos de Andino aportó S/ 91 millones, equivalente al 32% de las ventas consolidadas del grupo, mientras que Inmobiliaria Logística registró ingresos por S/18 millones (6% del total). En tanto, la unidad de Servicios Financieros, la más reciente del Grupo Andino, alcanzó ventas por S/30 millones, con una participación de 11%.

¿Qué pasó con la utilidad bruta de Andino?

Pese al crecimiento de los ingresos del holding, la utilidad bruta acumulada entre enero y junio se redujo 13.9% interanual, hasta S/72 millones. La empresa atribuyó este resultado principalmente al menor margen bruto de , afectado por la disminución de ingresos tras el retiro temporal de rutas comerciales marítimas, lo que redujo el volumen de contenedores atendidos.

Asimismo, el ebitda del grupo se situó en S/ 29 millones al cierre de junio, un descenso de 24.6% frente al mismo periodo del año anterior. Para el holding, este resultado estuvo influenciado por el menor crecimiento de las ventas de Cosmos Global Logistics y por los gastos preoperativos asociados a la puesta en marcha de SAASA Global.

En ese contexto, el grupo empresarial registró una pérdida neta de S/ 20 millones durante el primer semestre. La compañía explicó que el resultado obedeció principalmente a una menor utilidad operativa y a pérdidas por diferencia en cambio.

No obstante, AIH proyectó una recuperación gradual de sus resultados en los próximos trimestres de 2026, apoyada en el inicio de operaciones de SAASA Global en Madrid y en la incorporación de nuevos clientes para SAASA en Perú.

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