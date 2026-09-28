Meta. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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La tecnológica Meta lanzó este lunes Meta Enterprise Platform, una plataforma para vender a otras empresas sus herramientas de inteligencia artificial (IA) para que puedan “crecer y transformarse”.

expresó en un comunicado el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg.

Zuckerberg indicó también que la plataforma se centrará inicialmente en ofrecer a compañías y desarrolladores todos sus servicios de IA, entre ellos el agente Muse, Meta Business Agent o Muse Code.

El director de la plataforma será Chirantan Desai, antiguo presidente y director ejecutivo de la empresa de software MongoDB.

Zuckerberg describió a Desai como. Añadió además que este “cuenta con una amplia red de contactos en el sector con la que esperamos colaborar”.

Meta. (Foto: Chris DELMAS / AFP)
Meta. (Foto: Chris DELMAS / AFP)

Siguen las inversiones en IA

Antes de presidir MongoBD, Desai dirigió los departamentos de producto e ingeniería de Cloudflare y trabajó durante casi ocho años en ServiceNow, donde ocupó los cargos de presidente y director de operaciones.

señaló Desai, y aseguró que la seguridad y la privacidad estarán integradas en la plataforma.

La creación de Meta Enterprise Platform tiene lugar en un momento de crecientes inversiones en IA por parte de Meta: este año, la empresa está invirtiendo más de US$ 100,000 millones en infraestructura dedicada a esta tecnología.

Tras conocerse la noticia, las acciones de la tecnológica bajaban un 3.9% en la bolsa de Wall Street.

Con información de EFE

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