El Gobierno del Perú ya había adelantado que elevaría la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/ 1,130 a S/ 1,300, pero esto se concretaría en dos tramos. Así, hoy se anunció que el primer incremento será de S/ 100 y entrará en vigencia desde el 01 de octubre. Con ello, el sueldo mínimo subirá a S/ 1,230.

La medida vendrá acompañada de un apoyo transitorio de S/ 100 dirigido a las microempresas que tengan entre 2 y 10 trabajadores y cuenten entre su personal con empleados que perciben la remuneración mínima. Según informó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, unas 144,000 empresas y alrededor de 300,000 trabajadores se encuentran dentro de este grupo.

“Esta medida va a 300,000 trabajadores […] y las empresas que dan ese trabajo son más o menos 144,000. A ellas va a ir este apoyo de S/ 100, que será entregado en octubre”, señaló Cuba durante el anuncio realizado por el Poder Ejecutivo.

El apoyo será otorgado por única vez y busca amortiguar inicialmente el mayor costo que supondrá para estas empresas el incremento de la RMV. De acuerdo con lo explicado por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde noviembre las compañías asumirán directamente el nuevo nivel remunerativo.

Segundo aumento sería hacia abril o mayo

El aumento de octubre constituye solo la primera parte del incremento anunciado por el Gobierno. El segundo tramo será de S/ 70 y se aplicaría en 2027. Cuba precisó durante el anuncio de este ajuste se realizaría después del fenómeno El Niño, hacia abril o mayo.

Esto fue confirmado por la propia presidenta de la República, Keiko Fujimori: “[...] el segundo tramo se hará después de El Niño”.

Días atrás, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, había señalado que este segundo incremento se produciría durante el primer semestre del próximo año y que su oportunidad dependería, entre otros factores, de la evolución de la anomalía climática.

Cuba sostuvo que las actuales condiciones del mercado laboral permitían ejecutar el primer tramo. Entre los factores mencionados señaló la evolución del empleo formal y las expectativas de contratación. También indicó que la inflación se encuentra alrededor del 4% debido al choque petrolero y que el incremento busca evitar un deterioro de los salarios.

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Consenso sobre los S/ 1,300

Sheput recordó que el monto final de S/ 1,300 contó con el consenso de los representantes de trabajadores y empleadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

A inicios de septiembre, ambas partes habían coincidido en la necesidad de elevar la RMV hasta dicho nivel, aunque todavía quedaban pendientes la fecha y la modalidad de aplicación.

El ministro de Trabajo señaló que posteriormente correspondía al Poder Ejecutivo definir cómo ejecutar el incremento. Finalmente, se optó por un primer aumento de S/ 100 desde octubre y un segundo tramo de S/ 70 durante el próximo año.

El titular del MTPE sostuvo además que el incremento se realizó dentro del marco institucional y rechazó que responda a una decisión improvisada. Según explicó, la propuesta pasó por evaluaciones económicas del MEF y por la discusión entre empleadores y trabajadores en el CNTPE.

“[...] Saludo el esfuerzo del ministro de Trabajo que convocó inmediatamente al CNTPE, reunión que no se hacía en los últimos 8 años. Esta reunión fue muy importante porque esta decisión [el alza a S/ 1,300] se aprobó por unanimidad. Hubo discrepancia en los tiempos, por supuesto, pero tiene el respaldo de todos los sectores: de los sindicatos, del sector privado y del Gobierno [...]”, agregó la presidenta.