El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) prepara cambios para la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y EsSalud, dos de las principales entidades bajo su sector.

En el primer caso, el Gobierno de Perú busca modificar el enfoque de las inspecciones laborales y evaluar que la entidad recupere competencias sobre las micro y pequeñas empresas (mypes). En el segundo, el ministro Juan Sheput reveló que el seguro social podría cerrar el 2026 con un déficit de S/ 1,957 millones si no se adoptan medidas.

Durante su presentación ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Sheput sostuvo que la reorganización de Sunafil buscará recuperar el componente preventivo de la inspección laboral.

“El corazón, el business core de Sunafil, es prevenir, orientar, capacitar, formalizar”, señaló. Según explicó, las sanciones continuarán aplicándose cuando corresponda, pero no deberían convertirse en el punto de partida de la actuación inspectiva. “La multa es el extremo, no lo primero”, afirmó.

EsSalud y Sunafil: nuevas medidas anunciadas por Sheput | (Foto: El Comercio)

Sunafil podría recuperar fiscalización de mypes

Uno de los principales cambios que plantea el Gobierno de Keiko Fujimori es revisar el traslado de competencias para fiscalizar micro y pequeñas empresas hacia los gobiernos regionales.

Sheput cuestionó los resultados de esta modificación y sostuvo que varias direcciones regionales de Trabajo no cuentan con infraestructura, personal ni presupuesto suficiente para asumir las inspecciones.

El cambio también habría dejado a más de 300 trabajadores de Sunafil que realizaban labores inspectivas sin las funciones que desarrollaban anteriormente, según informó el ministro.

Frente a ello, el MTPE comenzó a impulsar convenios con los gobiernos regionales para que Sunafil pueda intervenir. Sheput indicó que ya se avanzó con Lima, que se firmará otro convenio con Tumbes y que posteriormente se buscará replicar el mecanismo en otras regiones.

Sin embargo, reconoció que los convenios son solamente una solución temporal. Por ello, planteó discutir una modificación legal que permita devolver estas competencias a Sunafil.

La reorganización también contempla cambios administrativos y un nuevo marco legal para la entidad. El objetivo, sostuvo, será que la inspección tenga mayor énfasis en prevención, orientación y formalización, aunque manteniendo el procedimiento sancionador cuando se acrediten incumplimientos.

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EsSalud: déficit llegaría a S/ 1,957 millones

El panorama presentado sobre EsSalud fue principalmente financiero. Sheput aseguró que las cifras expuestas ante la comisión no habían sido presentadas públicamente anteriormente y señaló que la institución enfrenta obligaciones que comprometen su capacidad de operación.

Según las proyecciones mostradas por el ministro, el déficit de EsSalud podría alcanzar los S/ 1,957 millones al cierre de 2026 si no se adoptan medidas. Como referencia, indicó que en 2025 el déficit habría alcanzado los S/ 576 millones.

Además, estimó que la institución requiere alrededor de S/ 1,406 millones en el corto plazo para atender sus necesidades financieras.

Sheput también señaló que las obligaciones financieras podrían alcanzar aproximadamente los S/ 5,576 millones, considerando diferentes compromisos acumulados por la institución.

Entre ellos mencionó deudas judiciales, obligaciones laborales, proveedores y laudos arbitrales. Sobre estos últimos, sostuvo que existen alrededor de S/ 2,000 millones que no habían sido suficientemente visibilizados.

Gasto en personal bajo revisión

Otro de los puntos cuestionados por el ministro fue el crecimiento del gasto en personal. Según las cifras presentadas ante la comisión, este pasó de aproximadamente S/ 2,981 millones en 2010 a S/ 9,419 millones en 2026.

Actualmente, EsSalud tendría alrededor de 52,000 trabajadores en planilla, 15,000 locadores de servicios y 11,424 trabajadores CAS, de acuerdo con la exposición.

Sheput puso especial atención sobre los locadores y sostuvo que deberá revisarse la naturaleza de estos contratos y los servicios que efectivamente se vienen prestando.

El ministro también cuestionó el pago acumulado de aproximadamente S/ 10,000 millones en bonos de productividad, que, según afirmó, se habrían entregado sin una adecuada medición del desempeño.

En paralelo, señaló que la institución enfrenta un déficit de médicos e insumos. Según las cifras presentadas, EsSalud cuenta con alrededor de 12.5 médicos por cada 10,000 asegurados y menos de una cama hospitalaria por cada 1,000 asegurados.

Gobierno busca que EsSalud vuelva a Fonafe

Como parte de la reorganización, Sheput adelantó que el Ejecutivo busca que EsSalud vuelva al ámbito de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), propuesta que pretende incorporar en la próxima Ley de Presupuesto.

El ministro sostuvo que la salida de la entidad de dicho ámbito redujo los mecanismos de supervisión sobre su gestión y que recuperarlos podría contribuir a ordenar sus finanzas.

Vale recordar que actualmente EsSalud no forma parte del ámbito de Fonafe en lo que respecta a su propiedad, administración o presupuesto de salud. Sin embargo, existe una relación puntual y limitada a través de la Ley N° 27170, donde Fonafe actúa únicamente como un organismo normativo y supervisor para aspectos específicos de gestión presupuestal y remunerativa.

También señaló que existe una deuda del Estado con EsSalud de alrededor de S/ 2,330 millones, principalmente vinculada a gobiernos regionales y locales.

Según Sheput, parte del problema se produciría porque recursos transferidos para cumplir obligaciones con EsSalud no terminan siendo trasladados a la institución. El ministro planteó incluso discutir cambios legales para evitar que esos recursos sean utilizados con otros fines.

Con estas medidas, el MTPE busca intervenir simultáneamente en dos frentes: reorientar el modelo de fiscalización de Sunafil y recuperar la sostenibilidad financiera y operativa de EsSalud.