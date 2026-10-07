Los conciertos de BTS en Lima podrían generar un movimiento económico de entre S/ 150 millones y S/ 200 millones, según una estimación del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). El cálculo considera las tres fechas previstas en la capital -miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre- y una asistencia aproximada de 118,000 personas.

El impacto no se concentraría en la venta de entradas. Rodolfo Ojeda, presidente del gremio, estimó que con un ticket promedio cercano a S/844, la venta de boletos representaría alrededor de S/100 millones. A ello se sumaría el gasto de los asistentes en alimentación, alojamiento, transporte, compras, merchandising y entretenimiento.

Más allá de los conciertos

Para la CCL, el movimiento de público también abre oportunidades para pequeños negocios vinculados con la gastronomía, comercio, moda, belleza y servicios creativos. Restaurantes, cafeterías, comida rápida, delivery y establecimientos de comida coreana figuran entre los negocios que podrían captar una mayor demanda durante las fechas de los conciertos. “Estos rubros han captado una importante demanda en los días previos del evento y seguirá el dinamismo durante los tres días del concierto”, manifestó Ojeda.

El comercio también tendría espacio para atender la demanda asociada al fandom. La CCL identifica oportunidades para la venta de polos, casacas, gorras, bolsos, accesorios, souvenirs y productos personalizados, con precios que pueden ir de S/ 20 a S/ 200 por unidad. Gamarra, Mesa Redonda y otros centros comerciales podrían adaptar su oferta a este público.

A este movimiento se suman negocios vinculados con fotografía, video, diseño, marketing digital, repostería, decoración, regalos personalizados y photobooths, servicios que forman parte de la experiencia que buscan los seguidores alrededor de los conciertos.

En negocios de Lima, la fiebre por BTS también se viste: polos, poleras, casacas y accesorios inspirados en el grupo surcoreano. (Foto: Joel Alonzo)

Impacto también en turismo

La llegada de seguidores desde otras ciudades del país y del extranjero puede ampliar el impacto hacia hoteles y hospedajes. La CCL reportó demanda de asistentes provenientes de Arequipa, Cusco, Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica y Huancayo, además de visitantes de Ecuador, Chile y México.

Según datos reportados por Ticketmaster, 94.37% de los compradores de la preventa fueron peruanos, aunque también se registró demanda internacional. La CCL citó además información de PromPerú según la cual seis de cada 10 fanáticos viajan cada año para asistir a espectáculos musicales.

El efecto, según el gremio, trasciende las tres fechas de BTS y se vincula con el crecimiento del K-pop y la cultura coreana en el país, que está generando nuevos nichos para pequeños negocios.