¿Qué expectativas tiene el Mincetur con respecto al turismo en el Perú? (Foto: referencial)
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Camila Vera
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En detalle, Liz Chirinos, viceministra de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), proyecta que, al finalizar el 2026, el rubro represente el 3.7% del PBI. Para el 2031, la meta es más ambiciosa: 5% del PBI.

Así lo puntualizó durante el encuentro mundial de aeropuertos Waga 2026 (World Airports General Assembly).

Megaproyectos en el radar

Chirinos expresó que hay en camino “un quinquenio de infraestructura turística en el Perú con una inversión pública y privada que supera los S/ 3,500 millones”.

Estos proyectos priorizados, aseguró, cuentan con un enfoque intersectorial, multinivel y multirregional. A continuación, la lista:

  • Arequipa-Colca, que requiere S/ 337 millones y está en una etapa de concertación de deuda.
  • Choquequirao, mediante Asociación Pública-Privada (APP), ocupa S/ 1,003 millones y está en una etapa de transacción.
  • Corredor Turístico Macro Norte JICA, que está en formulación y suma S/ 434.5 millones.
  • Infratur: Cusco - Choquequirao, que está en formulación y representa S/ 891.8 millones.
  • Choquequirao (no APP), en ejecución, con S/ 47 millones.
  • Infratur Playas del Norte, en formulación y con S/ 756 millones.

Asimismo, precisó que el Megaproyecto del Eje Noramazónico se posiciona con gran expectativa en el sector, ya que tiene al complejo de Kuélap como motor central.

“Cada dólar invertido en infraestructura turística es una garantía de que la demanda de pasajeros para sus vuelos continuará creciendo en los próximos 10 y 20 años”, refirió ante la audiencia.

Otras metas para el 2026 son conseguir 48.4 millones de viajes por turismo interno y 1.6 millones de empleos vinculados a la actividad.

SOBRE EL AUTOR

Redactora de Economía en Gestión. Periodista nacida en Piura, con ocho años de trayectoria profesional y experiencia en edición y corrección de textos.

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