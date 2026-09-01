El escenario climático llega cuando Perú todavía busca recuperar el turismo receptivo prepandemia. Los gremios plantean rutas alternativas, flexibilidad en reservas y nuevos circuitos para evitar que las restricciones se traduzcan en cancelaciones. Composición: Gestión
El escenario climático llega cuando Perú todavía busca recuperar el turismo receptivo prepandemia. Los gremios plantean rutas alternativas, flexibilidad en reservas y nuevos circuitos para evitar que las restricciones se traduzcan en cancelaciones. Composición: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

El último trimestre del año y el próximo verano podrían no tener el mismo mapa turístico de siempre. Una playa del norte, un viaje a Paracas o incluso una visita a Machu Picchu podrían requerir cambios de ruta, reprogramaciones o, en algunos casos, un “plan B” si el fenómeno El Niño alcanza la intensidad pronosticada.

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