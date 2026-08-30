Hay 500 puntos críticos identificados que las autoridades intentan intervenir con trabajos de prevención antes de que se inicien las lluvias. (Foto: Andina)
Hay 500 puntos críticos identificados que las autoridades intentan intervenir con trabajos de prevención antes de que se inicien las lluvias. (Foto: Andina)
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Camila Vera
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El sector construcción creció 10.91% en la primera mitad del 2026. Si bien la expectativa inicial de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) era que la dinámica se mantenga hasta el cierre del año, el fenómeno de El Niño apagó ligeramente esta expectativa.

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