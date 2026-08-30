Así, superar hoy el 10%, se torna complejo, en medio de la anomalía climática costera y global. En agosto, las empresas de infraestructura, edificadoras (inmobiliarias) y proveedores, en promedio, estimaron que la construcción crecería 9.6% este año, cifra que mantiene prácticamente al mismo nivel que lo declarado en junio (9.4%). Estas son mucho más optimistas que lo que vislumbra el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En su reciente Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, el MEF proyecta que la construcción crecería 8.5% este año. Vale decir que esta cifra se ajustó al alza desde el 5% en abril (en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM).

Justamente, los empresarios de la construcción catalogan a un fenómeno de El Niño severo como el riesgo externo más probable y de más alto impacto para sus operaciones en los próximos 12 meses. Lo acompaña (aunque se prevé una probabilidad mediana) el aumento de precios de petróleo por la guerra del Medio Oriente.

Riesgos para la construcción. Fuente: Capeco

Se revierte la expectativa inicial

Para, Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo del gremio, ninguno de los sistemas de drenaje pluvial incluidos en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) estará listo a tiempo para reducir el impacto de las lluvias y desbordes de ríos.

Frente a tal escenario “contrarreloj”, este diario le consultó qué nivel de huella espera el sector en términos económicos. Al respecto, el vocero descartó que se vaya a producir una contracción en la construcción para el cierre del año. Sin embargo, consideró que “alcanzar un 10% de crecimiento [en el 2026] previsto originalmente [sin considerar el FEN] es poco probable”.

“La construcción al cierre de este año tendría que crecer. Ahora, ¿cuánto? Más de 10% parece imposible y 10% es poco probable. Lo más probable es que sea menos de 10%”, sostuvo.

Resaltó también que el golpe más severo se sentirá durante el primer trimestre del próximo año, debido a que las lluvias serán extremadamente fuertes. Ya es usual que durante el verano, época de lluvias en varias zonas del país, la construcción reduzca su dinámica. Sin embargo, en la coyuntura actual, muchas obras de construcción se verán obligadas a disminuir su ritmo de ejecución o incluso a paralizarse.

Trabajo en equipo

Valdivia aseguró que, pese al panorama, no es oportuno concentrar la reconstrucción en una sola entidad autónoma, como se intentó anteriormente con la propuesta de un Ministerio de Infraestructura.

En su lugar, sugirió mantener la descentralización con el reforzamiento técnico a las oficinas de ingeniería y contratación de los gobiernos regionales y locales. Esta fuerza, sin embargo, debe contar con un fondo permanente que garantice el financiamiento de la prevención a largo plazo.

¿Por qué El Niño debe ser una política de inversión permanente y no una emergencia? (Foto: Andina)

Incluso frente a la discusión de si la coordinación del FEN debe estar en manos de Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) o del Ministerio de Defensa, el vocero señaló que se requiere una coordinación multisectorial debido a que los daños afectan varios ámbitos.

Cabe recordar que el actual Gobierno creó la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, liderada hoy por el ministro Marco Vinelli, titular del Midagri.

Acerca del sector privado mencionó que este debe integrarse orgánicamente para agilizar la atención en cuanto a la logística, por ejemplo, de distribución de alimentos, de agua embotellada o en el uso de billeteras electrónicas.