El pedido de facultades del Ejecutivo plantea una Sunafil preventiva y focalizada. Foto: Sunafil
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Daniel Seclen Parraguez
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El pedido de facultades, que el gobierno de Keiko Fujimori ha presentado al Congreso, plantea que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) adopte un modelo de fiscalización preventiva, focalizada y orientada a resultados.

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