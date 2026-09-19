Cubic 33 Group mantiene su apuesta por el mercado peruano. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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Cubic 33 Group, con sede en España y presencia en Francia, Portugal, México, Colombia y Ecuador, opera en Perú desde hace más de una década, enfocada en el diseño y construcción de proyectos industriales y logísticos. Tras un primer semestre retador, marcado por la incertidumbre ante las elecciones y su impacto en la empresa, el segundo semestre empieza a mostrar un mejor escenario. ¿Qué planes se ha trazado la compañía para el mediano plazo?

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