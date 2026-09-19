Eduardo Venegas, director comercial de Cubic 33 Group, explicó que durante los primeros meses del año varios proyectos quedaron en espera ante la falta de decisión de los clientes. El factor político, en detalle, afectó entre 40% y 50% de las licitaciones formales en los que participaba. “Los clientes no se animaban a avanzar”, dijo.

En esa misma línea, Antonella Timana, gerente comercial, precisó que la incertidumbre también afectó los procesos de contratación. “Muchísimas licitaciones formales que venían en el primer semestre, el 40% o 50%, se vieron afectadas por la incertidumbre”, sostuvo.

El panorama, sin embargo, comenzó a cambiar en el segundo semestre. “A partir del segundo semestre hemos notado un mayor nivel de clientes que quieren invertir y que ya están avanzando para poder empezar algunos proyectos”, indicó Venegas. Con un mayor volumen de oportunidades por cerrar en lo que resta del año, la compañía apunta a mantener sus ventas en torno a los S/ 100 millones, nivel registrado en 2025 .

Este mejor escenario también refuerza la posición de Perú dentro de la estrategia regional de Cubic 33 Group. Timana indicó que, aunque México continúa siendo uno de los mercados más grandes de la organización, Perú viene acompañando el crecimiento del grupo y se ha convertido en un mercado estratégico dentro de Latinoamérica.

En cuanto a los sectores que concentran las nuevas oportunidades, la compañía identifica un mayor dinamismo en la actividad industrial. A diferencia del año pasado, cuando el negocio estuvo más concentrado en el segmento logístico, ahora el interés se ha trasladado también hacia nuevas inversiones industriales. “Estamos estudiando varias licitaciones de industrias distintas: industria láctea, química, farmacéutica, entre otros”, detalló Venegas.

El ejecutivo explicó que este mayor dinamismo se refleja en las oportunidades que la empresa viene evaluando junto con fondos de inversión y empresas nacionales y transnacionales que buscan desarrollar nuevas plantas. “Entre las oportunidades que analizamos se encuentran proyectos bajo la modalidad EPC (ingeniería, procura y construcción) y desarrollos logísticos en terrenos de clientes”, precisó.

Aunque la apuesta por la industria gana espacio, el segmento logístico continúa siendo relevante para la compañía y, además, presenta una demanda cada vez más sofisticada. Timana relató que los nuevos desarrollos incorporan mayores niveles de tecnología. “Ya no solo es un proyecto estándar; vienen con nuevos sistemas, automatización, mejoras y robotización”, sostuvo.

Cubic 33 Group identifica nuevas oportunidades en los sectores industrial y logístico. La empresa evalúa iniciativas industriales por alrededor de US$80 millones y proyectos logísticos que pueden alcanzar los US$120 millones. (Foto: Giancarlo Ávila/GEC)

Proyectos aeroportuarios: la otra apuesta de la española en Perú

Otro de los nichos en los que Cubic 33 Group ha ganado presencia en Perú es el aeroportuario. La empresa participó en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez con la construcción de la zona logística (plot F) y del centro de mantenimiento de la aerolínea Latam. Esta experiencia, según Venegas, le ha permitido abrir nuevas oportunidades dentro y fuera del país. “Se nos abrió el mercado y ya nos están invitando a otros proyectos del rubro, tanto acá como incluso afuera, en otros países”, indicó.

De este modo, la compañía actualmente mantiene conversaciones para evaluar su participación en proyectos vinculados con la adenda suscrita entre el Estado peruano y Aeropuertos Andinos del Perú (AdP) para la modernización de los aeropuertos bajo su concesión. “ Estamos en tratativas para ver cómo participar con ellos en alguna de las adendas que tienen ”, expresó Venegas.

A la par, Cubic 33 Group busca mantener su presencia en el negocio aeroportuario junto con Latam Airlines, tras culminar y entregar el centro de mantenimiento de la aerolínea. “Apuntamos a continuar trabajando con el grupo en futuras inversiones, tanto en Perú como en otros mercados”, anotó.

El portafolio de oportunidades también incluye el segmento frigorífico, otra de las especialidades de la compañía. Timana explicó que Cubic 33 Group busca concretar este año un nuevo proyecto relacionado con infraestructura de frío y congelados. Por ahora, la empresa mantiene en reserva los detalles sobre el cliente y el monto de inversión.

De cara al próximo año, las oportunidades que evalúa la compañía también tienen una dimensión relevante en términos de inversión. Cubic 33 Group apunta a participar en iniciativas del sector industrial por alrededor de US$ 80 millones, mientras que en el segmento logístico analiza proyectos que pueden alcanzar aproximadamente los US$ 120 millones . La mayor demanda, según Venegas, se concentra en Lima y sus principales ejes de expansión, particularmente “hacia el sur y norte de la capital”.

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Eduardo Venegas, director comercial de Cubic 33 Group, y Antonella Timana, gerente comercial de la compañía. Foto:: Cubic 33

Los nuevos mercados a los que apunta

La estrategia de mediano plazo de Cubic 33 Group trasciende el mercado peruano. A nivel de holding, International Cubic Building atraviesa una etapa de consolidación y expansión, impulsada también por el crecimiento de sus clientes multinacionales.

En ese proceso, el grupo evalúa abrir operaciones en nuevos mercados como Uruguay y Panamá, a partir de solicitudes de clientes que buscan expandirse y mantener el acompañamiento de la compañía . “Crecen los clientes, se expanden los clientes y se expande Cubic porque quisiera acompañarlos en este crecimiento”, señaló Timana.

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Paralelamente, la compañía ya inició la construcción de una nave en Panamá, mientras que en Brasil ya cuenta con una empresa constituida y se encuentra en búsqueda de proyectos. También evalúa oportunidades en Centroamérica y busca consolidar su presencia en Chile. ¿Apuntan a adquisiciones? “Por ahora no, en realidad, porque estamos con un crecimiento orgánico y no se ve necesario por ahora. Más adelante puede ser una posibilidad”, adelantaron.