La responsabilidad de la empresa dependerá, entre otros factores, de si el trabajador actuó en ejercicio de sus funciones y de si la falta de supervisión contribuyó a que se cometiera el delito. Foto: Composición Gestión.
La responsabilidad de la empresa dependerá, entre otros factores, de si el trabajador actuó en ejercicio de sus funciones y de si la falta de supervisión contribuyó a que se cometiera el delito. Foto: Composición Gestión.
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Isabel Aranda
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La inseguridad en nuestro país escala a diario. Los casos de robos y asaltos continúan generando preocupación entre la población. Estos hechos no solo ocurren en espacios públicos, sino que también se empiezan a registrar al interior de establecimientos, donde los usuarios esperan contar con condiciones de seguridad.

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