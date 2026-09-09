Trabajadores entry level. (Foto: iStock)
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Redacción Gestión
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El mercado laboral peruano viene mostrando una mayor apertura por los perfiles entry level, es decir, personas que recién ingresan al mercado laboral o cuentan con poca experiencia profesional. La tendencia está llevando a algunas empresas a valorar más el potencial de los candidatos, sus habilidades blandas y su capacidad de aprendizaje, en lugar de concentrarse exclusivamente en los años de experiencia acumulados.

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