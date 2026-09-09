De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo ManpowerGroup, el 59% de empleadores de diversos sectores afirman que la contratación de trabajadores de nivel inicial está aumentando en comparación con año pasado.

Las actividades económicas donde incrementaría la colocación de talentos de entry level serían automotriz (76%), informática (64%), construcción y bienes raíces (60%) y comercio y logística (58%).

Al respecto, Jorge Gamero, director regional de ManpowerGroup Perú y Chile, indicó que el mercado laboral peruano está entrando en una etapa de transformación en la que la demanda ya no se concentra únicamente en experiencia o conocimiento técnico tradicional.

“Las empresas buscan profesionales capaces de adaptarse a entornos de cambio acelerado, trabajar junto a nuevas tecnologías y desarrollar habilidades que sigan siendo diferenciales frente a la automatización. Ese será uno de los principales factores de empleabilidad y productividad en los próximos años”, agregó Gamero.

Para el ejecutivo, las posiciones de entrada continúan siendo una vía relevante para incorporar talento y desarrollar las capacidades que requieren las empresas. Al mismo tiempo, los empleadores buscan perfiles que puedan combinar conocimientos técnicos, adaptabilidad y disposición para aprender en un entorno de transformación constante.

“La inteligencia artificial forma parte de este proceso. Si bien está automatizando determinadas tareas, también está generando nuevas necesidades de talento y oportunidades para que los jóvenes desarrollen habilidades vinculadas con las tecnologías emergentes”, destacó.

Incrementa contratación en sectores de nivel inicial.

Contratación crecería en el último trimestre

El estudio también arrojó que e 49% de empleadores planea incrementar su plantilla entre octubre y diciembre del 2026. El sector que presenta mejores expectativas para el último trimestre del año es comercio y logística con 56%. Le siguen servicios públicos y recursos naturales con 52%, finanzas y seguros (48%) y construcción y bienes raíces (44%).

Para Jorge Gamero, esto indica que la contratación prevista para el cierre del año responde, sobre todo, a la generación de nuevas necesidades dentro de las empresas y no solamente al reemplazo de trabajadores.

“El contexto general también muestra una mejora significativa en la confianza empresarial. Perú alcanza un Índice Neto de Empleo de 40%, lo que representa un incremento de 13 puntos porcentuales frente al trimestre anterior y de 16 puntos respecto del mismo periodo del año pasado”, comentó.

Expectativas de los empleadores en Perú.

Por su lado, Ernesto Rubio, CEO de Ronald Carrer Services, resaltó que el componente estacional del último trimestre del año incide mucho, por las campañas comerciales de fin de año, el mayor consumo y, en particular, el retail, lo cual mueve logística y distribución, pero también turismo, restaurantes, hoteles y, cómo no, inventarios y almacenes.

“En este contexto, las compañías requieren aumentar rápidamente personal entry level, con perfiles junior o de primera línea. Otro factor importante es que la escasez de talento técnico induce a la contratación de jóvenes, teniendo en cuenta que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo reportó que un 70% de las empresas reportan dificultades para cubrir vacantes (carencias de competencias técnicas y blandas)”, refirió.

Cusco lidera perspectivas

El informe mostró que las perspectivas de contratación para el cierre del año muestran un mayor dinamismo fuera de la capital. Cusco presenta las mejores expectativas para el cuarto trimestre del año con un 71. Le siguen Arequipa y La Libertad con un 47% y en cuarta posición está la Gran Lima , con un 42%.

Jorge Gamero comentó que, más allá de los porcentajes, este resultado confirma que la generación de empleo formal está encontrando nuevos motores de crecimiento fuera de la capital.

“Cuando observamos expectativas de contratación más altas en regiones como Arequipa y La Libertad, vemos una economía que empieza a diversificar mejor sus oportunidades laborales y una mayor disposición de las empresas a expandir operaciones donde encuentran condiciones favorables para invertir y contratar talento”, añadió.

En el caso de Cusco, el resultado responde a que el cuarto trimestre combina el tramo final de la temporada turística con la campaña comercial y de servicios de fin de año. A ello se suma el dinamismo de la inversión pública y la ejecución de proyectos en la región, que pueden generar requerimientos directos e indirectos de personal en construcción, operaciones, transporte y servicios profesionales, dijo Gamero.

Expectativas de contratación por región.

Al respecto, Ernesto Rubio mencionó que Cusco está creciendo, no solo como un mercado turístico, sino de servicios en general; mientras que en La Libertad hay una combinación de sectores productivos que responden a esta pauta de crecimiento, como son la minería, agroindustria y comercio, además de los servicios en general.

“En el caso de Arequipa, existe un efecto multiplicador a partir del foco minero que deriva en la contratación de contratistas, proveedores, transportes, servicios y comercio en general. Se debe considerar también que La Libertad tiene un peso minero importante. En abril del 2026 aportaba el 8.8% del empleo minero nacional (segundo después de Arequipa)”, finalizó.

Ficha técnica

Muestra: 39,063 empleadores del sector público y privado.

39,063 empleadores del sector público y privado. Método: Entrevista