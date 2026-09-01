El Gobierno busca mitigar el impacto que un eventual Fenómeno El Niño pueda generar sobre el empleo y los ingresos de las familias. Al respecto, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, anunció que este jueves 3 de septiembre presentará ante el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) una propuesta para evaluar medidas preventivas frente al evento climático.

La propuesta será discutida durante la Sesión Extraordinaria N.° 49 del Pleno del CNTPE, en la sede del Ministerio de Trabajo. El objetivo será incorporar a trabajadores y empleadores en el diseño de acciones que permitan reducir el impacto de posibles lluvias y afectaciones sobre las actividades productivas.

“Vamos a anticiparnos al Fenómeno El Niño para proteger el empleo y los ingresos de las familias. No podemos esperar a que las lluvias paralicen las actividades productivas o afecten los centros de trabajo para recién reaccionar”, sostuvo Sheput.

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¿Qué plantea el Gobierno?

De acuerdo con el MTPE, la propuesta contempla identificar de manera anticipada las regiones y sectores económicos con mayor exposición al Fenómeno El Niño, así como establecer medidas para preservar la continuidad del empleo y facilitar la recuperación de las actividades productivas que puedan verse afectadas.

Además, el ministerio también plantea reforzar la coordinación con gobiernos regionales y locales para ejecutar acciones preventivas y generar empleo temporal a través de Llamkasun Perú. La idea es que las intervenciones destinadas a reducir riesgos también permitan generar ingresos para familias vulnerables.

“Reconocemos que no vamos a eliminar el peligro, pero sí podemos minimizar sus efectos nocivos sobre la economía. Para lograrlo necesitamos actuar con anticipación y sumar el esfuerzo de los trabajadores, los empleadores y el Estado”, afirmó el ministro.

Sheput señaló que la propuesta será sometida al diálogo con las organizaciones sindicales y empresariales que integran el CNTPE. Entre ellas se encuentran la CGTP, CUT, CTP y CATP, así como CONFIEP, SNI, CCL, ADEX, CAPECO, ComexPerú, ASBANC, APEMIPE, la Sociedad Nacional de Pesquería y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

La convocatoria se produce luego de reuniones previas entre el ministro y representantes de las principales organizaciones de trabajadores y empleadores, con el objetivo de establecer una agenda de diálogo tripartito.

“El Ministerio de Trabajo debe ser la casa del diálogo. Nuestra responsabilidad es tender puentes, acercar posiciones y convertir la concertación en decisiones concretas que protejan a los trabajadores y contribuyan al desarrollo del país”, señaló Sheput.

Remuneración mínima también estará en agenda

Además de la prevención ante el Fenómeno El Niño, el CNTPE abordará la propuesta de incremento de la remuneración mínima planteada por la presidenta Keiko Fujimori en su mensaje del 28 de julio.

Según el MTPE, el objetivo será activar el diálogo entre trabajadores, empleadores y Estado para evaluar una remuneración que permita mejorar los ingresos sin generar efectos adversos sobre el empleo formal ni convertirse en una barrera adicional para la formalización.

La agenda del CNTPE incluirá también una presentación sobre los cambios que enfrenta el mercado laboral debido al avance tecnológico y la inteligencia artificial. El análisis estará orientado a las nuevas necesidades de capacitación, desarrollo de competencias, competitividad y generación de empleo formal.

Con esta sesión, el Ministerio de Trabajo busca reactivar el CNTPE como espacio de diálogo entre el Estado, los trabajadores y los empleadores y abordar, desde una perspectiva preventiva, los principales riesgos que podrían afectar al empleo y las actividades productivas.