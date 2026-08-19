El Gobierno empezó a perfilar los temas que podrían marcar la próxima sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). La remuneración mínima, la tercerización laboral, la situación de EsSalud, la inspección del trabajo y los derechos de quienes prestan servicios mediante plataformas digitales aparecen entre los asuntos planteados durante las reuniones previas entre el Ministerio de Trabajo y las centrales sindicales.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se reunió con representantes de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) y de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), como parte de la ronda de conversaciones que antecede a la próxima sesión del CNTPE.

Los encuentros continúan el acercamiento iniciado la semana pasada con los principales gremios empresariales. La intención del sector es recoger las prioridades tanto de empleadores como de trabajadores antes de llevar la discusión al espacio tripartito.

Ministro Juan Sheput amplía el diálogo social con centrales sindicales | Foto: Referencial

Remuneración mínima y tercerización

Las materias planteadas no fueron exactamente las mismas entre ambas centrales. Durante la reunión con la CATP, encabezada por su presidente, Hualter Saavedra Anticona, se abordaron el fortalecimiento de EsSalud y de la inspección laboral, así como la negociación colectiva, la libertad sindical y la tercerización laboral.

También se discutió la situación de los trabajadores migrantes y de quienes prestan servicios mediante plataformas digitales, un segmento que viene planteando nuevos desafíos respecto de la aplicación de derechos laborales y mecanismos de protección.

En el encuentro con la CGTP, encabezada por su secretario general, Gerónimo López Sevillano, apareció además la remuneración mínima. La central y el MTPE analizaron este tema junto con la situación de EsSalud y de la seguridad social, la inspección laboral, la negociación colectiva y los derechos relacionados con el trabajo mediante plataformas digitales.

Sectores también plantean demandas

La ronda de conversaciones incluyó además la problemática laboral de sectores específicos. Entre ellos figuran pesca, minería, construcción civil e industria.

Según informó el MTPE, durante las reuniones también se planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales para atender las principales demandas de estos trabajadores.

Un punto que surgió en ambos encuentros fue la posibilidad de establecer mesas de trabajo para profundizar la discusión de las materias planteadas, hacer seguimiento a las propuestas y buscar soluciones mediante acuerdos entre las partes.

Camino hacia el CNTPE

Las reuniones forman parte de la estrategia del Gobierno de llegar a la siguiente sesión del CNTPE con una agenda previamente discutida. El Consejo reúne a representantes del Ejecutivo, empleadores y trabajadores y constituye el principal espacio institucional de diálogo sociolaboral tripartito.

La ronda comenzó con los gremios empresariales y ahora se extendió a las centrales sindicales, por lo que los asuntos recogidos en estas conversaciones servirán para identificar las prioridades que podrían llegar a la discusión tripartita.

El MTPE señaló que busca fortalecer el funcionamiento del Consejo y orientar las conversaciones hacia acuerdos que atiendan las demandas laborales, impulsen el empleo formal y permitan construir medidas mediante consenso entre trabajadores, empleadores y el Estado.