Ante las lluvias intensas que han provocado inundaciones en calles y viviendas en Villa El Salvador, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, anunció la activación del programa de empleo temporal Llamkasun en dicho distrito.

“Van a tener un alivio económico. Serán 50 soles diarios por el tiempo que dure el programa, 40 días máximo”, detalló el ministro en Canal N, tras señalar que ya hay 100 personas inscritas, las misma que tendrán que pasar por una evaluación.

Sheput agregó que colapsaron los desagües en Villa El Salvador. “Las causas, no necesariamente, son las lluvias. Eso podría ser el punto final del colapso. El ministro de Vivienda determinará el grado de la falla”, comentó.

El ministro estimó que hay 80 viviendas afectadas por lluvias e inundaciones en Villa El Salvador, sin embargo indicó que aún se aguardan los resultados oficiales. “En Chorrillos tenemos información que hay mercados que lo han perdido todo. También vamos a ir Villa María del Triunfo”, anotó.

Gobierno anuncia reestructuración de Sedapal

Por la mañana la presidenta Keiko Fujimori acudió a VES y adelantó que se declarará en estado de emergencia los distritos y regiones afectados por las lluvias causadas por la DANA Aníbal —depresión aislada en niveles altos que se traducen en lluvias, granizo y nevadas en la sierra central y sur del país hasta, por lo menos, el 18 de agosto—.

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“Lo han perdido todo. Hay muchas pérdidas materiales”, dijo la jefa de Estado.

Lluvias en Lima Sur dejan aniegos, daños en viviendas y suspensión de clases. Foto: difusión

En esa línea, sostuvo que se realizará una reestructuración de Sedapal para atender el problema estructural sobre la matriz de desagüe en Villa El Salvador, un problema que no ha sido atendido por las autoridades pese al reclamo de varios años.

“Vamos a tener que hacer una reestructuración de Sedapal porque lo vienen denunciando desde hace 10 años y no han hecho nada”, señaló.

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Fujimori Higuchi indicó que, ante la amenaza de un eventual sismo de alta magnitud en medio del deterioro de viviendas por los aniegos, Defensa Civil (Indeci) se encargará de analizar las estructuras y dar las recomendaciones adecuadas. Aseguró que el Ministerio de Vivienda “apoyará” a las familias afectadas.



