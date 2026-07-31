¿LLuvias en Lima? Senamhi revela desde cuándo y qué zonas serán las más afectadas. Foto: Pexeels mejorada con IA.
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Redacción Gestión
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informó que entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto se presentarán lloviznas dispersas a lo largo de la costa peruana, desde Piura hasta Tacna, como consecuencia de la intensificación de los vientos del sur frente al litoral.

En Lima Metropolitana, los mayores acumulados de precipitación se registrarían en los distritos de la zona sur, donde podrían alcanzar alrededor de 2.0 milímetros (mm). En el resto de la capital, los acumulados llegarían hasta 0.5 mm, según el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

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De acuerdo con el Senamhi, estas condiciones responden a la intensificación de los vientos del sur, prevista en el aviso meteorológico N.° 297, lo que favorecerá un incremento de la humedad y una mayor cobertura nubosa.

Además, se espera la presencia de niebla y neblina, principalmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana, con mayor incidencia en las zonas cercanas al litoral.

Pese a estas condiciones, el organismo no descarta que durante las tardes se presenten intervalos de brillo solar, especialmente en sectores de la costa donde las condiciones atmosféricas sean favorables.

El Senamhi indicó que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas a nivel nacional e instó a la población a mantenerse informada a través de sus canales oficiales, donde se actualizan los pronósticos y avisos meteorológicos.

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