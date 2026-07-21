Los casos de dengue volvieron a mostrar una tendencia ascendente en el país. De acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) del Ministerio de Salud (Minsa), hasta la semana epidemiológica 26 se registraron 34,820 contagios y 36 fallecidos.

La cifra representa un incremento de 22% respecto al mismo periodo del 2025, cuando se habían reportado 28,570 casos, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por la persistencia de la enfermedad en distintas regiones del país.

El aumento de los contagios coincide con un escenario de vigilancia climática ante la posible presencia del fenómeno El Niño, cuyas mayores temperaturas y eventuales lluvias pueden crear condiciones propicias para la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Casos de dengue aumentan 22% este año y posible fenómeno de El Niño elevaría el riesgo de nuevos brotes. Foto: MINSA.

Hablan especialistas

En declaraciones a Panamericana Televisión, el epidemiólogo Percy Minaya sostuvo que las altas temperaturas registradas en diversas regiones del país, especialmente en Lima, favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, debido a la formación de criaderos en recipientes con agua acumulada.

En ese contexto, exhortó a la población a identificar de manera oportuna los síntomas de la enfermedad, como fiebre alta, dolor muscular, dolor detrás de los ojos y erupciones en la piel, y acudir inmediatamente a un establecimiento de salud para recibir atención médica y evitar complicaciones.

Frente a este panorama, las autoridades de salud insisten en reforzar las medidas de prevención para evitar nuevos focos de transmisión, especialmente en zonas donde el virus permanece activo.

Entre las principales recomendaciones figuran: