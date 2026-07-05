La cadena tiene estructurados otros formatos que aún no opera: Potencia tu Salud, enfocado en vitaminas y suplementos, y centros de podología, fisioterapia y centros médicos. (Foto: Prosalud)
La cadena tiene estructurados otros formatos que aún no opera: Potencia tu Salud, enfocado en vitaminas y suplementos, y centros de podología, fisioterapia y centros médicos. (Foto: Prosalud)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La cadena peruana de boticas ProSalud diversifica su modelo de franquicias con la incorporación de un formato dermocosmético, mientras sostiene conversaciones avanzadas con un fondo de inversión para financiar su expansión y proyecta incorporar locales propios a su crecimiento.

TE PUEDE INTERESAR

Intercorp lanza Mifarma Prime ¿le llegó la competencia a Aruma?
El negocio de belleza que impulsa a Bayer en Perú: las nuevas categorías que vienen
Cosmética natural en auge: conoce a las marcas peruanas que impulsan el boom

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.