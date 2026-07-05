Guillermo Quintana, director de Expansión de Prosalud detalló que desde fines del 2025 la cadena puso en marcha su formato Dermoshopper Pro Salud, tiendas enfocadas exclusivamente en productos para el cuidado de la piel. “Vimos la oportunidad de darle la opción al emprendedor que quiera abrir franquicias de salud enfocándose solamente en dermocosméticos, porque es una tendencia que está creciendo bastante”, explicó a Gestión.

A diferencia de las boticas, este formato no es regulado por el Ministerio de Salud (Minsa). “La tienda de dermocosmético no es regulada por el Minsa, solamente tienes que sacar tus permisos de la licencia municipal. En cambio, las boticas sí son inspeccionadas cada cierto tiempo”, precisó. A la fecha, la cadena opera tres Dermoshopper: en San Miguel (diciembre), en el balneario de Santa María (enero) y en Chancay (marzo de este año).

A fines del 2025, ProSalud aperturó primera sede en formato "Dermoshopper" en San Miguel; asimismo abrió una franquicia Corner Dermoshopper en los balnearios del sur de Lima con dermocosmeticos europeos y koreanos y otra en la provincia de Chancay.

En su formato tradicional, ProSalud cuenta con cinco boticas: cuatro bajo el modelo express y una estándar, ubicada en Surco. La firma espera el permiso del Minsa para inaugurar su sede express, de unos 40 m2, en el centro comercial Chacarilla, a pocos metros del supermercado Wong. “Ya está implementada, pero estamos esperando que lleguen los inspectores del Ministerio de Salud para darle el permiso y sacar la licencia municipal”, indicó.

En paralelo, la cadena está por cerrar la apertura de un nuevo Dermoshopper en el centro comercial El Polo. Para el cierre del 2026, Quintana proyecta alcanzar entre 18 y 20 locales sumando todos los formatos.

Inyección de capital y locales propios de ProSalud

De los tres grupos de inversión con los que la firma conversaba el año pasado, ProSalud se quedó con uno, con el que mantiene negociaciones avanzadas. “Estamos esperando ya la propuesta final de este fondo de inversión, que justo hace una semana nos informó que nos dará una propuesta para inyectar capital”, comentó. El ingreso de capital se daría a través de equity, con la compra de un porcentaje de acciones.

Las conversaciones oscilan entre US$ 600,000 y US$ 800,000 para un plan de expansión, con participación accionaria. De concretarse, la cadena dejaría de crecer únicamente vía franquicias, sino también con boticas y operaciones propias. El ritmo de inversión se pausó por la incertidumbre electoral y se prevé que se reactive entre este mes de julio y agosto.

En paralelo, la cadena evalúa cerrar acuerdos bajo el modelo de franquicia máster. “Te ayuda a darle la confianza a un solo socio que debe tener una buena espalda financiera, porque se compromete a abrir de 8 a 10 sedes por año y es el único que tiene la exclusividad de abrir esos locales en ese territorio”, explicó Quintana.

El ejecutivo precisó que se trata de un esquema usado por las grandes franquicias globales —como ocurre con Starbucks en el Perú, operada en exclusiva por un solo grupo— y que en el mercado local aún está poco desarrollado, al requerir grupos con respaldo financiero suficiente.

Aún así, la meta sigue siendo alcanzar 40 sedes, tanto en Lima como en provincias, hacia fines del 2027, condicionada a la decisión de los inversionistas, de los franquiciados máster y de la coyuntura política y económica.

ProSalud: marca propia desde India y nuevos formatos

ProSalud avanza también con la importación de medicamentos genéricos y suplementos bajo marca blanca. La firma recibió la visita de Innovex, empresa india con base en Colombia, para definir la propuesta de importación. “La idea es que sea una marca blanca que nosotros vamos a elegir; posiblemente sea Pro Salud”, dijo Quintana.

El proceso podría concretarse a fines de año, dado que el registro de cada producto demora cuatro meses.

La cadena tiene estructurados otros formatos que aún no opera: Potencia tu Salud, enfocado en vitaminas y suplementos, y centros de podología, fisioterapia y centros médicos. “Lo hemos implementado como diseño arquitectónico y manuales, pero todavía no tenemos franquiciados operando estos formatos”, aclaró.

En el plano tecnológico, la firma trabaja con el software Pharmacies para la gestión de inventarios y, hace ocho meses, lanzó ProSalud School, una plataforma educativa (edtech) farmacéutica virtual con más de 150 cursos y gamificación, desarrollada en alianza con Liceo de España, gratuita para sus trabajadores. “Nos han tocado la puerta otras cadenas del sector para poder capacitar a su personal”, reveló.

DATO CLAVE.

Responsabilidad social. ProSalud mantiene un programa de campañas de salud gratuitas en cada zona donde abre una botica, en alianza con laboratorios y entidades médicas.

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